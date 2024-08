Több mint harmincezren várnak műtétekre, sokan akár több mint egy évet is

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) friss, 2024. augusztus 9-i adatai szerint az állami kórházakban jelenleg 30 416-an várnak valamilyen műtéti beavatkozásra, ebből 27 ezren a kötelezően vezetett várólistákon voltak. Az Átlátszó cikke szerint a betegek közel fele térdprotézis-műtétre vár, őket követik a csípőprotézis-műtétre várakozók – erre a két műtétre összesen a betegek 60 százaléka vár.

A cikk szerint műtétfajtától függően jelentős különbségek vannak abban, hogy mikor kerül sorra egy beteg. Ami látszik, hogy a leghosszabb idővel a térdprotézis műtétnél kell számolni, az elmúlt fél évben az átlagos tényleges várakozási idő a NEAK adatai szerint 324 nap volt, vagyis majdnem egy teljes év.

De nemcsak a műtét típusától függ a várakozási idő, hanem attól is, hogy az ország melyik részén kerültünk fel a várólistára. A különbség nemcsak hónapokban mérhető: van, ahol akár több mint egy év is lehet az eltérés a várakozási időben. Térdprotézis-műtétnél (amire egyébként is a legtöbbet kell várni) két vidéki kórházban, Kiskunhalason és Kaposváron is 600 nap feletti volt az elmúlt 6 hónapban az átlagos várakozási idő. Ez azt jelenti, hogy jellemzően több mint másfél év alatt kerültek sorra a betegek. Ezzel szemben ugyanezt a műtétet a fővárosban, az Uzsoki utcai kórházban általában 154 napos várakozási idő után végezték el.

A napokban Szily László írta meg a témában saját élményeit, miután kiderült, hogy 619 napot kellene várnia a sérvműtétjére.