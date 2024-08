Az egyszülős családokat sok strand és állatkert egyszerűen nem tekinti családnak

Egy szülő egy gyerekkel nem család, egy szülő két gyerekkel nem család, egy szülő három gyerekkel sem család, de egyébként két szülő egy gyerekkel sem számít családnak sok helyen. Ha megnézzük az ország különböző strandjainak, állatkertjeinek, múzeumjainak honlapján, hogy kik kaphatnak családi kedvezményt, igen vegyes kép rajzolódik ki.

Az intézmények úgy értelmezik a család fogalmát, ahogy szeretnék, ezeken belül pedig vannak megengedők és nagyon szigorúak is, ahol még azt is kiírják, hogy két felnőttnek anyának és apának kell lennie. Az egyszülős családok csak ritkán esnek bele a kedvezményes családi kategóriába, pedig éppen ők azok, akiknek nagyon is számít, hogy ha pár száz vagy ezer forinttal olcsóbb a jegy.

Barátnővel, idegen férfiakkal trükköznek

Egy egyszülős Facebook-csoportban sokan panaszkodtak arra, hogy nekik sehol sem jár családi kedvezmény, mert őket az intézmények egyszerűen nem tekintik családnak. Pedig még csak nem is kell feltétlen elvált szülőnek lenni ahhoz, hogy valaki egyszülős családot alkosson, könnyen lehet, hogy csak nem ér rá az egyik szülő a gyerekekkel strandra menni. Vannak, akik ebbe már beletörődtek, de olyanok is, akik megpróbálják kijátszani a rendszert, ha már a rendszer nem gondol rájuk.

„Makón például drágábban mentem be a fürdőbe egy felnőttként két gyerekkel, mintha családi jeggyel (=2 felnőtt+1 gyerek) mentünk volna, egyáltalán nem voltak mobilisak. Másnap egy idegen férfival, aki szintén gyerekekkel jött, már alkothattunk rögtönzött családot és megkaptuk a kedvezményt” - írta nekünk egy anya, Andrea.

Szerinte egyébként egyre inkább elfogadottak az egyszülős családok is, de még mindig teljesen más, ha valaki egy férfival az oldalán jelenik meg, olyankor valahogy „sokkal simábban megy minden”. Egyik másik anyának is volt hasonló tapasztalata a makói fürdővel, azt mondja, ő azóta nem megy olyan helyre, ahol nekik nem jár a családi kedvezmény.

Egy másik anya, Anita négy gyerekkel szeretett volna bejutni a budapesti Tropicariumba családi jeggyel, erre azonban nem volt lehetősége, mert nem volt velük még egy felnőtt. „Eléggé meglepett, hogy egyszülő nem szülő, és semmilyen kedvezmény nem jár a négy gyerek ellenére se” - mondta.

Anett egy szombathelyi fürdőnél szokott egy barátnőjével trükközni, hogy meglegyen az elvárt két felnőtt+két gyerek kombó. Azt mondja, még senki nem merte megkérdezni tőlük, hogy ők hogy így egy család.

„A fürdőbelépők horrorisztikus áron futnak szinte mindenhol. Egyszülősként még az ilyen egynapos kiruccanásokat sem nagyon engedhetjük meg magunknak, több napról pedig inkább ne is beszéljünk. A barátnőmmnel viszont így mindent felezünk” - magyarázza.

Szilvia nagycsaládos kedvezményt szeretett volna igénybe venni három gyerekkel a Tisza-tavi Ökocentrumnál. Ehhez volt egy úgynevezett NOE-kártyája is, ami igazolta nagycsaládosságát, de mégsem kaphattak családi kedvezményt, mert a pénztáros szerint ahhoz két felnőtt is kellett volna.

Vegyes a kép

Ha megnézzük néhány állatkert, strand, múzeum honlapját, akkor elég vegyes kép rajzolódik ki. Vannak kifejezetten szigorú helyek, ahol csak egyetlen kategória létezik, és abban is elég pontosan meghatározzák, hogy szerintük ki számít családnak. Ilyen például a Tropicarium, amire fentebb az egyik alanyunk is panaszkodott. Itt ugyanis csak egyféle családi jegy van, ami két felnőttet és két gyereket takar. Más opció nincs. Bár a csomaghoz hozzáadható „minden további gyermek” 2900 forintért. A családi belépő két gyerek esetén 14 800 forintba kerül, amiben a felnőtt jegy ugyanannyi, mintha külön vennénk meg, a gyerekjegy árából viszont engednek 600 forintot.

Szintén nagyon szigorú például a mórahalmi fürdő, ahol szintén az számít családnak, aki két felnőttel és két gyerekkel érkezik. A legtöbb helyen nincs meghatározva, hogy a két felnőttnek milyen rokoni kapcsolatban kell állni, bár van, ahol feltűntetik, hogy hozzátartozónak kell lenni. A napokban viszont bejárta a sajtót annak a szivárványcsaládnak a története, akik nem kaphattak volna családi kedvezményt egy balatoni strandon, mert a táblára még azt is kiírták, hogy a két felnőttnek „anyának és apának” kell lennie.

Ha mégis valahol többféle családi kedvezmény van, ott a gyerekek számával variálnak: két gyerek, három gyerek, ritka esetben négy gyerek. Egygyerekes opció viszont kevés helyen van, például az Egri várba be lehet menni egyedüli szülőként is, de ehhez minimum két gyerek kell.

De van olyan intézmény is, ami azzal kerüli meg a család definiálását, hogy egyszerűen csak kedvezményes jegyként árusítják a belépőt. Ilyen a Nyíregyházi Állatkert, ahol többféle „kedvezményes jegy” is van. Ugyan nálunk sincs egy felnőttet magába foglaló kedvezményes belépő, de legalább elkerülik azt a csapdát, hogy ők mondják meg, ki a család és ki nem.

Azokon a helyeken, ahol egyszülős családi belépőt is árulnak, szembetűnő az igyekezet, hogy a család kategória mindenkit lefedjen. Ennek egyik legextrémebb példája a mogyoródi aquapark, ahol ötféle családi belépőjegy van:

Szintén nagyon felkészült a fővárosi állatkert, ahol néhány éve vezették be az egyszülős kedvezményt. Itt hatféle kategória is van, a számok egészen négy gyerekig mennek fel egyszülős és kétszülős családoknál is.

Van pozitív változás, de még mindig nem automatikus

Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője szerint szerencsére van változás, egyre több intézmény ismeri fel, hogy az egyszülős családok is családok.

„Húsz évvel ezelőtt, amikor az alapítványt létrehoztam, még azt kérdezték tőlem, hogy miért kell ezekről a családokról egyáltalán beszélni? Egy stigma volt az egyszülősség, a csonka család kifejezés is erre utal, ami szerencsére egyre jobban kezd kiveszni a köztudatból” - mondja.

Nagy Anna szerint az intézmények részéről nem feltétlen rossz indulatból nem jár kedvezmény azoknak a családoknak, ahol egy szülő van, hanem mert nem jut eszükbe, holott ez Magyarországon több százezer embert érint. Pedig ez azért is lenne fontos, mert például egy válás után kiesik a háztartásból egy kereset, ami anyagilag nagyon megterheli a családokat, ezért nekik tényleg nem mindegy, hogy pár ezer forinttal olcsóbb-e a belépőjegy.

Az Egyszülős Központ pár éve létrehozta az egyszülős kártyát, amit tudnak igényelni az egyedülálló szülők, ezt pedig több helyen elég csak felmutatni, és jár a kedvezmény. Nagy Anna azt mondja, hogy egyre több cég keresi meg őket, hogy partnerséget kössenek velük, és ennek keretében létrehozzanak egyszülős ajánlatokat. Például megkereste őket a Yettel, így született meg az egy egyszülős mobilflotta.

A központ vezetője szerint az egyszülős családok részéről legtöbbször az állatkerti belépőkkel kapcsolatban merül fel az az igény, hogy kedvezményt kaphassanak, azonban szerinte más területeken is jó lenne, ha bevezetnék az egyszülős kedvezményeket. Nagy Anna rendkívül fontosnak tartaná, hogy bekerüljön ez a köztudatba és automatikus legyen, hogy ezeknek a családoknak is jár a családi kedvezmény.