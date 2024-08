Driftelgetett egy kiskunhalasi parkolóban, egy fa és egy tábla bánta

„Egy sofőr úgy gondolta, menő, ha autójával driftelget, és ehhez egy kiskunhalasi parkolót választott 2024. augusztus 4-én este” – ezt nem én írom, hanem a police.hu. A rendőrség közleménye szerint „a felelőtlen és veszélyes mutatvány annyira jól sikerült”, hogy a driftelést gyakorló úr végül egy fának, pontosabban fácskának csapódott.

De nem adta fel, mert két nappal később is megpróbálta ezt a mutatványt, akkor pedig már egy közlekedési táblának ment neki, de előtte majdnem elütött egy zebrán áthaladó nőt és annak gyerekét.

Ahogy a rendőrség is írja, a férfi nem tudta, hogy a parkolóban kamerák is vannak, és miután felkerültek a közösségi oldalakra a videók, ő maga sétált be a kapitányságra, hogy beismerő vallomást tegyen. Pénzbírságot kapott, és pár hónapra elvették a jogosítványát.