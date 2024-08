Összerakták az elsüllyedt jacht utolsó, végzetes 16 percét

Tizenhat perc színtiszta terror - így jellemzi a Corriere della Sera olasz lap az elsüllyedt brit jacht és utasainak tragikus küzdelmét az elemekkel.

A hétfő hajnalban a szicíliai partoknál viharba került és elsüllyedt Bayesian tragédiájáról, az elhunytakról és túlélőkről itt olvashat bővebben. A hajót, rajta 22 emberrel, vízitornádó, vagyis egy gyorsan forgó, levegő és vízrészecskékből álló időjárási jelenség kapta el, és feltehetően az oldalára fordította, de nem zárják ki azt sem, hogy egy óriási hullám csapott be a fedélzetre. A hajó 60 másodperc alatt süllyedt el, ez egy ipari kamerák által felvett, azóta minden médián végigsöpört videón is látható.

A Corriere della Sera azonban a megszerzett adatokból összerakta, hogy mi történt a süllyedés előtt. A legfőbb segítség ebben az úgynevezett AIS-rendszer, az automata helyzetmeghatározás volt. Az AIS adatokat küld a hajó pozíciójáról, irányáról, sebességéről, és navigációs státuszáról, hogy például járnak-e a motorok, vagy le van-e eresztve a horgony.

Eszerint a helyzet hétfőre virradó hajnalban 3.50-kor kezdett kritikussá válni. A vihar erősödött, a szél egyre brutálisabb lett, a Bayesian elkezdett a hullámokon dülöngélni. Összevissza dobálja a szél, előbb előre-hátra sodródik, aztán oldalra, aztán megint előre és megint hátra, miközben a horgony fogva tartja, így kényszerűen benne maradt a veszélyes időjárási zónában.

Egy idő után azonban már a horgony sem tartotta meg, a hajó szabadon kezdett sodródni, viszont nem tudott felegyenesedni a szél miatt.

3.59-kor hirtelen jelentősen megdöntötte a vihar, így elkezdett beömleni a víz, annyi, hogy az már kezelhetetlenné vált. Az áram elment, valószínűleg a víz elérte a villamos rendszert, vagy a gépházat.

4.03-kor a hajó enyhén irányt váltott, és 4.05-kor, összesen 358 méter sodródás után eltűnt. Pár pillanattal később a hajó a vészhelyzeti helyzetjelző rádiójeladóján (EPIRB) keresztül automatikusan vészjelzést küldött az olasz parti őrség Bariban lévő állomásának

Ez a tizenhat perc állt a hajón lévők rendelkezésére az éjszaka közepén arra, hogy reagáljanak: vagy megpróbáljanak tenni valamit, hogy elkerüljék a süllyedést, vagy akik a kabinokban aludtak, azok felkeljenek és döntést hozzanak, maradnak-e a hajótestben, vagy sem.

Lynch özvegye, az 57 éves Angela Bacares például a nyomozóknak azt mondta, őt a hajó enyhe megdőlése ébresztette fel éjjel, ekkor azonnal a hajó felső részébe ment, minden bizonnyal ez mentette meg az életét. A 15 túlélőből elmondásuk szerint 12-en a fenti részen voltak a süllyedéskor, írja a RAI szicíliai kiadása.

Akik a kabinokban rekedtek, azok is megpróbálhattak valahogy kijutni, csak nem sikerült. A hajó a túlélők elmondása szerint orral lefelé süllyedt el, majd 50 méter mélyen a tengerfenéken a jobb oldalára dőlt. A holttesteket a hajó bal oldalán, azaz az eldőlt hajótest legmagasabb pontján találták meg.

A Corriere forrása a lapnak azt mondta, ez pont a másik oldalon van, mint a hálókabinok, azaz az történhetett, hogy ők hatan is próbáltak minél feljebb jutni, olyan helyet keresni, ahol még van levegő.

Ki a hibás, van-e hibás?

Az olasz ügyészség vizsgálja a tragédiát, egyelőre még bizonyítékokat gyűjtenek, hogy eldöntsék, indítanak-e büntetőeljárást. Éppen ezért még gyanúsítottja sincs az ügynek. Vizsgálják az 51 éves új-zélandi kapitány, James Cutfield és az első tiszt, a francia Matthew Griffith felelősségét a tragédiában.

Kérdés például, hogy jó döntés volt-e a mobil tőkesúlyt behúzni, főleg egy 75 méter magas árbócú hajónál. Kérdés az is, hogy miért nem őrködött valaki a parancsnoki hídon, aki felébresztette volna a kabinjaikban lévőket, hogy veszélyhelyzet van, és mentőmellényt adott volna rájuk.

A kapitánynak kell majd választ adnia a kikapcsolt motorokra, a feltehetően nyitott fürdőplatformra (a hajó végében lévő lenyitható bejárat), és arra, hogy miért nem aktiválták a rendszert, ami vízhatlanul lezárta volna a hajót. Ő a kétórás kihallgatásán azt vallotta, hogy nem látta előre a vihar érkezését.

A BBC-nek nyilatkozó Jean-Baptiste Souppez hajózási szakértő azt mondta, a süllyedéshez a víznek a hajó teljes hosszán be kellett jutnia, viszont az ilyen hajókat nem arra tervezték, hogy akár csak egy rövid ideig is 90 fokban megdőljenek. Vagyis ha ez történt, akkor juthatott be hirtelen annyi víz, amennyi már tragédiát okozott, függetlenül attól, hogy a fedélzeti nyílások nyitva voltak-e. Tény az is viszont, hogy a nyitott nyílások meggyorsíthatták a süllyedést.

Souppez szerint a vizsgálat eredménye az lesz, hogy akármi is volt a tőkesúllyal és a nyílásokkal, ez egy olyan ritka, brutális időjárási jelenség volt, amire egyetlen hajó sincs felkészítve a tervezésnél.

A hajón lévő összesen 22 emberből 15-en élték túl, egy holttestet azonnal megtaláltak, hat embert eltűntként kerestek. Őket az elmúlt napokban találták meg és hozták felszínre. Legtovább a brit techmágnás 18 éves lányát keresték, őt pénteken délelőtt találták meg. A holttesteket rövidesen felboncolják, a Morgan Stanley elnökével, Jonathan Bloomerrel és Mike Lynchcsel kezdik, az ő maradványaikat a palermói kórházba szállították.