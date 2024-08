Hányás és hasmenés miatt kellett infúziót adni több veszprémi kézisnek is egy német torna döntője előtt

A So-Tech Cup nevű férfi felkészülési tornán játszott szombaton a Telekom Veszprém kézilabdacsapata, a Füchse Berlint meg is verte magabiztosan 41-32-re. A csapat Facebook-posztjából kiderül, hogy már a meccs közben rosszul lett a kapus és az egyik stábtag. Annyira, hogy a lefújás után mentőt is hívtak hozzájuk, akik megállapították, hogy ételmérgezés szerű vagy vírusos fertőzésre utalnak a tünetek. Infúziót is kaptak, majd beszállították őket a bielefeldi kórházba.

Este aztán több játékos is jelezte, hogy nem érzi jól magát, reggelre nyolcan bajlódtak a tünetekkel. „Az állapotuk jelenleg stabil, javulóban van, így kórházi ápolás szerencsére nem szükséges. Még nem tisztázott, hogy a probléma oka valóban ételmérgezés vagy vírusfertőzés volt, de reménykedünk benne, hogy nem növekednek tovább ezek az esetszámok” – írják, majd hozzáteszik:

„Tekintve, hogy 15:30-kor döntőt játszunk a THW Kiellel a SO-TECH CUP-on, még így megfogyatkozva is igyekszünk hűek maradni az általunk viselt mezhez, ennyi játékos kiesése azonban nagy-nagy terhet ró azokra, akiknek a pályán kell helyettesíteniük poszttársaikat, adott esetben 60 percet játszaniuk a mai mérkőzésen.”



(via Telex)