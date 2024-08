Igazi sztárokkal forgatja Horvát Lili első angol nyelvű filmjét

photo_camera Greta Lee Fotó: LEON BENNETT/Getty Images via AFP

Világhírű, de főleg pompás színészekkel a főszerepben forgatja első angol nyelvű filmjét Horvát Lili. A My Notes On Mars (Jegyzeteim a Marsról) egy házaspár sztorija, a feleséget az előző Életek (Past Lives) sztárja, Greta Lee alakítja, a férje pedig a sok más mellett most éppen a netflixes Ripley sorozatban látható Andrew Scott.



photo_camera Andrew Scott Fotó: JON KOPALOFF/Getty Images via AFP

A feleség a sztori elején kirándulás közben eltűnik, hogy a saját temetésén kerüljön elő újra, teljesen megváltozva.



photo_camera Horvát Lili

Horvát első filmje, a Szerdai gyerek is több fesztiválsikert aratott, a következő, a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre szintén, utóbbit az Oscarra is nevezték. A Felkészülést már Horvát és Csernátony Dóra kreatív producer közösen alapított cége, a Poste Restante gyártotta, ahogyan a mostani, nemzetközi filmet is. A forgatás Budapesten és Bécsben fog zajlani, a forgatókönyvet Horvát írta. A film többségi magyar finanszírozásban készül, a Filmintézet is beszállt.