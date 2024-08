Megvan az első arany a paralimpián

Konkoly Zsófia aranyérmet szerzett csütörtökön 400 méteres gyorsúszásban, az S9-es kategóriában a párizsi paralimpián. Ez a magyar küldöttség első dobogós helyezése.

A 22 éves pécsi versenyző, akinek a jobb karja nem fejlődött ki rendesen, délelőtt megnyerte előfutamát, és a második legjobb idővel jutott az esti döntőbe.

Ott is nagyszerűen versenyzett, és jól osztotta be az erejét. 100 méternél negyedikként fordult, majd feljött az élen haladó, címvédő Lakeisha Pattersonra. A táv háromnegyedénél még mindig az ausztrál vezetett egy testhosszal, de Konkoly ráerősített, simán utolérte majd le is hagyta riválisát.

Ezzel visszavágott Pattersonnak, aki három éve megverte, így Konkoly akkor ezüstérmes lett.

(MTI)

Címlapi kép: MTI/Koszticsák Szilárd