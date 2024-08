Nincs menekvés: jövő csütörtökig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást

Meghosszabbítják a hatóságok a korábban kiadott másodfokú hőségriasztást; az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján az augusztus 24-én, szombaton 00.00 órától kiadott hőségriasztást szeptember 5-én, csütörtökön 24.00 óráig meghosszabbítja az ország egész területére.

Vagyis még szűk egy hétig biztosan kánikulában kell léteznünk.

Utoljára egyébként 2015-ben fordult elő, hogy szeptemberben is kitartott a hőség.



A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében kiemelte:

fontos, hogy továbbra is kellő figyelmet fordítson mindenki a tartós meleg elleni óvintézkedésekre.

Azt írták, az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, azonban a kánikulában is figyelni kell arra, hogy a diákoknak is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványianyag- és vitaminbevitelre van szükségük. Ehhez adtak néhány tippet is:



Mindig legyen náluk folyadék, mert hőség idején akkor is inniuk kell, amikor nem érzik magukat szomjasnak.

A melegben nem javasolt cukros, szénsavas üdítők fogyasztása; a szervezetnek ilyenkor kifejezetten vízre van szüksége.

Érdemes könnyű, világos színű, laza, jól szellőző ruhadarabokat választani nekik.

Arra is figyelmeztettek, hogy a magas hőmérséklet életkortól függetlenül megviseli az egészségesek szervezetét is, de különösen veszélyeztetettek az újszülöttek, a kisgyermekek, az idős emberek, a túlsúllyal élők, továbbá magasabb kockázatnak vannak kitéve a várandós és a változókorban lévő nők a hormonális változásaik miatt.

A csütörtök éjszaka rekordmeleget hozott Budapesten: Lágymányoson 23,9 fokig hűlt le éjszaka a hőmérséklet, ezzel megdőlt a legmagasabb minimumhőmérséklet fővárosi napi rekordja, ugyanis korábban nem mértek 23,4 foknál magasabb értéket ezen az augusztusi napon. A korábbi rekordot Budapest Széchenyi-hegy állomás tartotta 1992-ből.

A lágymányosi ráadásul országos napi rekord is egyben, ugyanis a 23,9 fokos lágymányosi mérés Pécs Árpádtető állomásának 23,8 fokos rekordját is megdöntötte, amit 2003 óta tartott.