J.K. Rowling csalónak nevezte a paralimpián futó vak, transz sportolót

„A Petrillóhoz hasonló, büszke csalók bizonyítják, hogy a csalók megszégyenítésének korszaka lejárt. Micsoda példakép! Lance Armstrongnak is adjuk vissza az érmeit, és lépjünk tovább” – írta Twitteren J.K. Rowling, utalva ezzel arra, hogy szerinte ha egy transznemű indulhat vagy nyerhet egy versenyen, akkor a doppingoló Armstrong is visszakaphatná korábbi kerékpáros címeit. Rowling egyébként augusztus közepén Iman Heliffel szemben is jelezte fenntartásait.

Az ötvenegy éves, transznemű és vak Valentina Petrillo a párizsi paralimpián, a női 400 méteres síkfutásban képviselte az olasz csapatot, de a döntőbe már nem jutott be. 45 éves koráig férfiként versenyzet, 2019-ben kezdte meg a tranzíciót.

photo_camera Fotó: MAURO UJETTO/NurPhoto via AFP

Arról, hogy a Harry Potter írója most transzfób, transzellenes, TERF vagy egyik sem, ebben a cikkben írtunk hosszabban.

(Deadline)