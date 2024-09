Hatvan éve nem volt akkora forróság Horvátországban, mint idén augusztusban

Az utóbbi hat évtized legmelegebb augusztusán van túl Horvátország, közölte a horvát meteorológiai szolgálat (DHMZ). A fővárosban, Zágrábban még sosem volt olyan meleg, mint a múlt hónapban, további tizenhat városban, köztük Eszéken, Zágrábban, Dubrovnikban és Fiuméban (Rijekában) 1961 óta nem mértek ilyen magas hőmérsékletet.

photo_camera Egy férfi hűti a lábait egy zágrábi szökőkútban Fotó: DENIS LOVROVIC/AFP

Néhány további rekord az idei horvát időjárásból:

Az év első nyolc hónapjában a levegő középhőmérséklete is mindenhol meghaladta az 1991-2020-as időszak átlagát;

Zágrábban először történt meg, hogy a város egyetlen részén sem csökkent az éjszakai hőmérséklet 25 Celsius-fok alá;

Dubrovniknál a tenger hőmérséklete döntött rekordot, amikor elérte a 30 Celsius-fokot, ez majdnem 1 fokkal melegebb az eddiginél, a 2022. július 4-i 29,1 Celsius-foknál.

A naptári ősz vasárnap elkezdődött, de ahogy hazánkban is, úgy Horvátországban is maradt a hőség, napközben továbbra is meghaladja a 30 Celsius-fokot a hőmérséklet. A DHMZ előrejelzése szerint a következő hetekben, hónapokban sem várható lehűlés. A prognózisuk szerint a szokásosnál melegebb lesz nemcsak a tengerparton, hanem az ország középső részén is november végéig. (MTI)