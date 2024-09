Állatboncolás gyerekek előtt a Jeti Moziban

Kicsit sokkoló, de nagyon fontos témát boncolgat (szó szerint!) Becz Péter rövid dokumentumfilmje a Hiányzol, Marius, amelyet az élő vetítés után online is bemutatunk a Jeti Moziban. A filmet augusztus utolsó szombatján élő közönség előtt is levetítettük, amit egy izgalmas vita követett az állatkertek létjogosultságáról. A film vasárnap este lesz online is látható lesz a 444-en és a 444 Youtube csatornáján.

Marius az állatkerti zsiráf, egy szempillantás alatt vált világhírűvé amikor nagy felháborodást követően a koppenhágai állatkert leölte, a látogatók előtt felboncolta majd az oroszlánokkal etette meg az állatot. A Hiányzol, Marius egy halott zsiráf szellemét kergetve mutatja be a modern ember és természet viszonyát, és hogy ezt a kapcsolatot hogyan adjuk át a következő generációnak.

FIGYELEM: A film felkavaró képsorokat tartalmaz.



A film elnyerte a X. Friss Hús Nemeztközi Dokumentumfilmek Közönség Díját, a Doc. Berlin fesztiválon pedig a Legjobb Rövid Dokumentumfilm Díját, de számtalan fesztivál versenyprogramjában szerepelt.



Becz Péter rendező, vágó és producer. Dániában a Koppenhágai Egyetem Film and Media mester szakára járt. 2020 nyarán felvételt nyert Almási Tamás és Kékesi Attila Dokumentumfilm-rendező művész mester osztályba a Színház-és Filmművészeti Egyetemen. 2023-ban a Szerelem 1.0 című filmje, amit a Sims videójátékban készített el a 68. Független Filmfesztivál Legjobb Szerelmes Film díját nyerte el. A filmezés mellett szabadúszóként reklámokat és videkoklippeket rendez és vág. 2022-től a Verzió Filmfesztivál fejlesztő workshopját vezeti, ahol készülőben lévő filmeket szelektál, mentorál és köt össze a nemzetközi filmszakmával. 2022-ben a MADOKE megválasztott elnökségi tagja. A FAMU nemzetközi osztályának volt mentora, illetve a 2023-as Pilseni Filmfesztivál zsűritagja.

photo_camera Becz Péter filmrendező. Fotó: Kristóf Balázs

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.