A TV2 és Tóth Gabi feltalálták a tinédzserek öngyilkosságára felfűzött szórakozatóműsor-ajánlót

Csattanós választ adott a TV2 azoknak, akik az igazi, bátor újításokat hiányolják a kereskedelmi televíziózásból. Mindössze 7 perces, de az egész kortárs televíziózást forradalmasító műsorblokk formájában adták a választ, melynek címe:



Nem bírom ki sírás nélkül

és amit eredetileg a Tények Pluszban adtak le.

A műsor azzal indul, hogy a műsorvezető temetésközvetítések esetében használatos, gyászos hangon hözli, hogy „az egész internet gyászba borult, leírhatalan tragédia érte a családot”, miközben a háttérben a fellépőruhás Tóth Gabit láthatjuk. „Úristen, mi történt Tóth-tal? Csak nem a kislányával volt valami?” - kérdezi magában a bulvárfronton túlművelt néző, de a műsorvezető rezzenéstelen arccal tekeri tovább az érzelmi prést:

„Tóth Gabi összeomlott. Elérzékenyülve mesélt fájdalmáról és arról, hogy mennyire megviselték a tokszorító történtek. Egy 15 éves kislány miatt zokog az énekesnő. Megrázta őt a halála.”

Ez a feszültségkeltés tényleg több a soknál. Aztán kiderül, hogy egy 15 éves székesfehérvári kislány halt meg, vagyis lett öngyilkos, azaz akasztotta fel magát az otthonában, mert kiközötítették az osztálytársai.

Ez az, ami annyira fáj Tóth Gabinak. De kije volt a kislány?

Oda is kapcsolunk Tóth Gabi autójába, aki azzal indít, hogy hasonló helyzetben van, mint az öngyilkos tinédzser, hiszen

„nagy tapasztalatom van abban, hogy milyen az, amikor az embert az interneten gúny tárgyává teszik”. Miután az ennek ellenére egész élőnek tűnő Tóth Gabi kipanaszkodta magát, egy elgyötört, gyászoló anya présel ki magából pár szót. Mint kiderül, neki a fia, Gábor lett öngyilkos hasonló okokból.

2 perce tart a műsorblokk, amikor végre megtudjuk, hogy mi köze van egyáltalán a hüppögő Tóth Gabinak az egészhez. Annyi, hogy a 15 éves Vanessza anyja a lánya öngyilkosságáról szóló közösségimédiás posztja alá egy Tóth Gabi-számot választott aláfestő zenének.

Meg sem tudtuk emészteni ezt az információt és Tóth Gabi további könnyezését, mikor újabb megszólaló jelenik meg, az online bullying ellen alapítványt létrehozó NER-es fesztiválirály Lobenwein Norbert, aki az online bántalmazó helyzetekről mond pár mondatot.

A műsor ekkor vesz végképp olyan fordulatot, amit Eugene Ionesco, az abszurd dráma régi mestere sem tudott volna talán kitalálni:

az egyre derűsebb arcú Gabi, aki az előbb még sírt, ugyanabban a kocsiban ülve vidáman elmeséli, hogyan lazítottak a párjával a nyári gyerektáboruk után, meg azt, hogy újra elkezdett edzeni, és készül az új TV2-es fellépésére. Az állóképessége javításánál már rég felszáradtak a könnyek és mosoly ömlik el az online verőemberek átal annyit ekézett arcon. Megtudjuk, hogy az új TV2-es műsora próbájára rohan éppen a kocsijával.

Csak lassan esik le a nézőnek, hogy a tinédzserek öngyilkossága valójában csak felütés volt a TV2 Sztárban sztár All Stars című műsorának prómójához, amivé az adás alakult. A TV2 és Tóth Gabi tényleg felalálták a tinédzserek öngyilkosságára felfűzött szórakozatóműsor-ajánlót!

Gabi mond egy hasonlóam durvát, mint az öngyilkosság: 45 percig kell bezárva lennie a Sztárban sztárhoz készített szilokon maszk kiöntése közben! ”45 percig nulla kommunikációban lenni úgy, hogy nem hallod a külvilágot sem, tehát nagyon komoly belső munka” - mondja a Fájdalmas Anya. Bár, mint kiderül, mégis ez az egyik legfárasztóbb, egyben leélvezetesebb dolog, amit valaha csinált. Meg az is, hogy Szabó Ádám Gabival ellentében szereti a maszkozást, mert „a maszkozós hölgyekkel nagyon jó volt beszélgetni” és ugyanígy a „parókás hölgyekkel” is. Völgyesi Gabiból bezzeg „klausztofobikus érzést” hozott elő a maszk! Ezért most nem az arcára csorgatják a szlikont, hanem elviszi a mellszobrát és arra!

A hangulat itt már oilyan klassz, hogy Gabi elmeséli egy régi szakítását is a mostani énekes partnerével, aztán még egy ideig promózzák még az adást és végeztünk is.

Ritkán van az, hogy egy modern tartalomfogyasztó tök komolyan kimondhatja, hogy én ilyet még nem láttam, de ez az a ritka helyzet. Csak 7 perc, érdemes végignézni, hogy hol tart fejben Orbán Viktor rendszerének bulvártévéje.