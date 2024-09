Olyan brutális hullám jön a Dunán, amilyet az öreg hajósok is ritkán láttak

Ha jövő hétre Duna-parti terveket szövögettél, kirándulást, evezést, fürdést, pecát, szabadtéri szexet vagy fröccsözgetést valami hajóskocsmában, érdemes ezt átgondolni. Hiába látod azt bármelyik budapesti hídról lenézve, hogy klasszikusan alacsony, nyár végi a vízállás, hiába vannak kint a kavics- és homokpadok, ez igencsak megtévesztő, mert a vízszint most kezd észvesztő tempóban emelkedni. Ez még pont a vihar előtti csend, hétfőre 4 méterrel lesz magasabb a Duna a főváros környékén, mint most.

A 152 centis vízállás a következő két napban bemelegítésnek szolid 70 centit fog emelkedni, aztán jön az igazi felpörgés. A vízállás vasárnap délutánra a jóslatok szerint 400 centi felett lesz, és olyan tempóban fog nőni, hogy egyelőre jósolni se nagyon tudják, hol állhat meg. A vízügy előrejelzése szerint jövő kedden 565 körül járhat, és egyáltalán nem kizárt, hogy a rá következő napokban elérje az I. árvízvédelmi szintet. Ami Budapestnél 620 centi. Ez az az érték, aminél már le szokták zárni a rakpartokat. Sőt ebben a pillanatban sokkal több is benne van a helyzetben, még combosabb árvíz is lehet.



Ha megnézzük, mi a helyzet Nagybajcsnál, ami folyás iránt nézve a legfelső magyarországi mérőpont, ezért az ottani előrejelzés pontosabb, csak ámulhatunk.

A vízállás jelenleg ott is aránylag kicsi, de vasárnapra eléri az I. fokú árvízvédelmi készültség szintjét, majd a legfrissebb előrejelzés szerint keddre a másodfokot, még a „pesszimista” forgatókönyv szerint is. (A vízügy előrejelzéseiben a legvalószínűbb középérték mellett a vadabb és a szolidabb forgatókönyvet is megjeleníti, hiszen napokra előre több változót sem lehet tudni, azt sem, hogy a vízgyűjtőn belül hol és mennyi eső fog esni.) Az aktuális jóslat szerint ott egész valószínű a harmadfok elérése is. Ami nem automatikusan jelenti azt, hogy lejjebb is ugyanez lesz a helyzet, de azt igen, hogy mindenképp magas lesz a víz az egész hazai Duna-szakaszon.

Az egész szituációt az ausztriai és dél-németországi esőzések okozzák. Az Alpokban és környékén az előző hét végén és azóta is elég sok eső esett – ennek köszönhető a következő 2 nap emelkedő hazai vízszintje –, de most ehhez képest is igen vad esőzés várható a Duna nyugat-európai vízgyűjtő területén. A jóslatok szerint a következő 6-7 napon napi 30-70 milliméter eső várható a térségben. Sok múlik azon, hogy a valóságban hány napon át fog ilyen svunggal esni. Illetve azon is, hogy a csapadék mekkora hányada esik le eső és mekkora hó formájában.

Itthon is heves esőzések várhatók a következő napokban, így nemcsak a Dunán, hanem annak nyugat-magyarországi mellékfolyóin is árvíz várható, nem is akármilyen. Mind a Rábán, mind a Lajtán harmadfokú készültségi szintet meghaladó vízállás jöhet jövő hét elejére, a Lajta Mosonmagyaróvárnál megközelítheti a valaha feljegyzett legmagasabb szintjét.

A Duna vízállása egyébként tavaly ősz óta szokatlanul alakult. 2023-ban a késő őszi-téli alacsony vízállás helyett ebben az időszakban végig kifejezetten magas volt a folyó, hogy a vízállás azóta is aránylag magas maradjon, lényegében pár héttel ezelőttig. 2024 atipikusan magas téli vízállással indult, tavasszal az évszakhoz képest nem volt kiugró, de júniusban árvíz jött, hogy nyáron, a klasszikusan vett kis vizes időszakban hónapokon át durván 2 méterrel legyen magasabb a szint a megszokottnál. Nyár végére végre beállt a szokásos szint, előjöttek a homokszigetek és a természetes strandok, de most megint érkezik az árvíz.