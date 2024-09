Egy napja havazik az Alpokban

A 950 méteres magasságban található Raurisban csütörtök délután óta havazik, az Időkép azt írja, reggelre már egész komoly hó esett:

Az, hogy az Alpokban már most tél van, a Boris nevű mediterrán ciklonnak köszönhető, mert míg a ciklon délről nedves, meleg levegőt pumpál a térségbe, addig hátoldalán észak felől megkezdődött a hideg, sarkvidéki eredetű légtömeg beáramlása. Emiatt váltott az eső többfelé is inkább havazásba az Alpokban, ahol a hóhatár is 1000 méter alá süllyedt.

Ha valaki ettől nagyon hangulatba jött, az fokozhatja a kedvét azzal, ha ide kattint.