Brüsszel betiltaná a cigizést a kocsmák teraszain is

A szabadban lévő közösségi terekből, például az éttermek teraszairól is kitiltaná a cigarettákat az Európai Bizottság. Az Euronewshoz kiszivárgott javaslat a klasszikus dohány mellett az újfajta, akár nikotint nem is tartalmazó, aerosolos termékekre is vonatkozna. Bár dohánytilalmi rendelkezések vannak a tagállamokban, a Bizottság célja egy átfogó és egységes szabályzás, mert értékelésük szerint egyelőre kevés országban van érvényben a szükséges szintű tiltás.

Az új iránymutatás szerint a vendéglátóhelyek, például éttermek, kávézók és bárok szabadtéri vagy félig szabadtéri területeinek is dohányfüstmentes övezetekké kell válniuk. Emellett tilos lenne rágyújtani többek közt a munkahelyekhez, kórházakhoz és idősotthonokhoz kapcsolódó kültéri területeken is.

photo_camera Fotó: ALINE MORCILLO/Hans Lucas via AFP

Magyarországon a jelenlegi szabályok szerint most is tilos a dohányzás a buszmegállóktól kezdve a játszótereken át az oktatási helyiségekig,