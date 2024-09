A Hezbollah újabb kommunikációs eszközei robbantak fel Libanonban

A Libanon-szerte történt újabb robbanások következében a libanoni egészségügyi minisztérium szerint kilencen haltak meg és több mint 300-an megsebesültek.

A személyi hívók kedd délutáni robbanása után újabb kommunikációs eszközök robbantak fel Libanonban a BBC híre szerint. Robbanások voltak Bejrútban, Baalbekben és a dél-libanoni Bekaa-völgyben is. Információk szerint ezúttal viszont nem csipogók, hanem a Hezbollah walkie-talkie-jai robbantak, amiket, úgy tudni, a csipogókkal egy időben szerzett be a milícia.

A történtek miatt pénteken összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa, az ENSZ szlovéniai nagykövete szerint a találkozót Algéria kezdeményezte az arab országok nevében.

photo_camera Füst száll fel egy házból a kelet-libanoni Baalbekben miután újabb kommunikációs eszközök robbantak fel szerdán Fotó: -/AFP

Egy magas rangú biztonsági forrás szerint a robbanások a keddihez hasonlóan kis méretűek voltak.

A BBC biztonsági szakértője szerint a mai második kör megerősíti azt a teóriát, miszerint Izrael összehangolt erőfeszítéseinek tűnnek a történtek, hogy szó szerint és átvitt értelemben is megbénítsák a Hezbollah-ot. A milícia kommunikációs csatornái súlyos károkat szenvedett. Paul Adams szerint Izrael abban reménykedhet, hogy a Hezbollah a kommunikációjuk sérülése miatt elbizonytalanodik a határon átnyúló támadások indítását illetően. Egy másik lehetőség szerint Izrael ezekkel a lépésekkel egy Libanonon belüli nagyobb hadművelet terepét készíti elő. Ez utóbbinak viszont egyelőre semmi jele nem látszik, hiszen a szakértő szerint mostanában lenne alkalmas idő a támadásra.

Az Al Jazeera-nak nyilatkozó katonai szakértő, Elijah Magnier is véli, a mostani támadások egy nagyobb művelet előkészületei lehetnek.

„Általában minden háborúban az első támadás egy parancsnoki-irányító bázis ellen irányul, és most is az izraelik az irányítást, vagyis a kommunikációt támadják, ami a hadseregek fő gerince” – mondta Magnier a lapnak. Ennek következtében a Hezbollahnak most vissza kell térnie a mobiltelefonokhoz, amihez könnyen lehet csatlakozni és beazonosítani a tartózkodási helyet. Magnier szerint

„Az összes kommunikációs rendszerhez hozzáférnek, mivel 2010 óta dolgoznak ezen a mesterséges intelligencia segítségével. Most az általuk használt rendszerrel 24 óra eltéréssel semmisítették meg a Hezbollah főbb kommunikációs rendszereit”.

Szíriában is voltak robbanások

Ahogy kedden, úgy szerdán is voltak robbanások Kelet-Szíriában. A felrobbanó csipogók miatt az Iszlám Forradalmi Gárba 150 tagja sérült meg a Jerusalem Post szerint, 19-en pedig életüket vesztették.