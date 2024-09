„Fekete nácinak” nevezte magát és transzpornóért lelkesedett a republikánus kormányzójelölt a CNN szerint

Komoly botrány robbant ki Észak-Karolinában, ahol a republikánus kormányzójelölt, Mark Robinson a CNN szerint egy évtizeddel ezelőtt meglehetősen kemény dolgokat posztolt egy pornóoldal fórumában. Robinson hazugságnak nevezi a történetet, és demokrata ellenfelét sejti a támadás mögött. A győzelemre Robinsonnak eddig is halvány esélye volt, a kérdés így sokkal inkább az, hogy árthat-e a botrány Trump kampányának a rendkívül kiélezett csatatérállamban.

photo_camera Mark Robinson Fotó: GRANT BALDWIN/Getty Images via AFP

Robinson jelöltsége eddig sem volt ellentmondásoktól mentes: mióta kiderült, hogy a jelenleg kormányzóhelyettesi posztot betöltő politikus kormányzó is lenne, sorra kerültek elő homofób, az abortusz vagy az állam és egyház viszonyának kérdésében szélsőségesen jobboldali megszólalásai, és bár ezekkel kapcsolatban is felmerült, hogy alkalmasak lehetnek a választók elriasztására, ezekkel azért nem annyira ütött el a MAGA-mainstreamtől.

A héten azonban a CNN még szélsőségesebb kommenteket mutatott be, melyeket a lap állítása szerint Robinson több mint egy évtizeddel ezelőtt írt egy pornóoldal fórumában. Ezekben a kommentekben a CNN szerint Robinson magát egy ponton „fekete nácinak” nevezte, kiállt a rabszolgatartás mellett, sőt elmondta, hogy ha lehetne, ő maga is tartana párat, és elmesélte azt is, hogy 14 évesen uszodák zuhanyzójában kukkolt nőket, és erről felnőttként is sokat fantáziált.

És mivel Robinson a republikánusok kőkonzervatív jobbszárnyához tartozik, többek között élesen ellenzi, hogy az állam elismerje és jogokkal ruházza fel a transzneműeket, épp ezért nyilván az a korábbi kommentje is nagy érdeklődést váltott ki, melyben kifejti, hogy mennyire szeret transzpornót nézni, és hogy ő maga „perv”, azaz perverz.

Robinson már a cikk megjelenése előtt kevéssel kirakott egy 82 másodperces videót, melyben előre közölte, hogy nem tőle származnak azok a szavak, melyeket majd látni lehet a megjelenő anyagban, és hogy folytatni fogja a kampányát. A támadás mögött ő a demokrata kormányzójelöltet, az állam jelenlegi legfőbb ügyészét, Josh Steint látja, bár ezzel kapcsolatban semmiféle bizonyítékot nem hozott elő. A CNN szerint amúgy, miután még a cikk publikálása előtt megkeresték Robinsont, két napig semmiféle választ nem kaptak a kormányzójelölt hivatalától, majd utána került ki ez a rövid videó.

Robinson a cikk szerint a Nude Africa pornóoldal fórumában kommentelhetett sokat 2008 és 2012 között, még bőven politikusi karrierje kezdete előtt. A CNN számos kommentjét nem is hozta nyilvánosságra, mivel azok túlságosan explicitek és vulgárisak voltak.

Bár Robinson tagadja, hogy a kommenteket ő írta volna, a CNN szerint elég meggyőző bizonyíték van a kezükben: a több mint egy évtizeddel ezelőtt született hozzászólásokat egy “minisoldr” nevű felhasználó írta, és a politikus sokat használta ezt a felhasználónevet az internet különféle felületein, ráadásul annak idején a pornóoldalon megadta a teljes nevét is, és azt az emailcímet, amit bizonyíthatóan évtizedek óta Robinson használ.

Robinson kormányzói kampánya eddig sem állt túl fényesen, jelentős (egyes felmérések szerint 12 százaléknál is nagyobb) hátrányban van a demokrata Josh Steinnel szemben. A republikánusok számára így a komoly gondot nem is Robinson bukása jelentheti, hanem az, hogy a kialakulófélben lévő botrány árthat Trump kampányának is a rendkívül fontos csatatérállamban.

Észak-Karolinában utoljára 2008-ban, Barack Obama tudott demokrata elnökjelöltként nyerni, de 2020-ban Trump csak nagyon kis különbséggel győzött, és a demokratáknak most reális esélye lehet arra, hogy átfordítsák az államot. A helyi republikánus pártszervezet első posztjában megvédte Robinsont, azt írva, hogy a kormányzóhelyettes határozottan cáfolta a vádakat, a baloldal ennek ellenére személyeskedő támadásokkal próbálja őt lejáratni.

A New York Times összeállítása szerint Robinsonnal már a mostani botrány előtt is bőven merültek fel aggályok, főleg régebbi posztjai miatt, például mert egyszer egy Hitlernek tulajdonított idézetet osztott meg. De az is komoly felháborodást váltott ki, amikor egy iskolai lövöldözés túlélőit elkényeztetett, mérges, tudálékos gyerekeknek nevezte.

A lap szerint republikánus politikusi körökben Robinson kormányzói jelölését kockázatos húzásnak tartották, ennek ellenére végül könnyedén megszerezte a párt támogatását, elsősorban Donald Trump támogatásának köszönhetően. Trump környezetéből a New York Times úgy értesült, hogy az elnökjelöltet előre tájékoztatták, hogy ki fog kerülni ez a történet, és a közelmúltban Robinson nem is vehetett részt Trump egyik állambeli kampányrendezvényén. Ennek ellenére Trump-közeli források szerint a volt elnök nem tervezi felszólítani Robinsont, hogy lépjen vissza a jelöltségtől, ám a stábban vannak, akik abban bíznak, hogy Robinson magától jut majd erre a belátásra.

Trump alelnökjelöltje, JD Vance szerdán járt Észak-Karolinában, kampányrendezvényén az állam több befolyásos republikánus politikusa is szerepet kapott, de a kormányzójelölt Robinson nem, és Vance nem is említette őt beszéde során. Trump szombaton utazik majd az államba, és valószínűsíthető, hogy Robinson nem lesz ott vele a színpadon.

És Trump ugyan a tervek szerint a jövőben távolságot próbál majd tartani Robinsontól, ebben nem lesz könnyű dolga, mivel a közelmúltban rendszeresen magasztalta a politikust: szervezett neki adománygyűjtő eseményt floridai birtokára, illetve Robinson felszólalhatott a republikánus jelölőgyűlésen, a párt legfontosabb eseményén is.

Trump emellett nyíltan támogatta Robinson jelöltségét egy márciusi kampányrendezvényen, ahol egyenesen „szteroidokon lévő Martin Luther Kingnek” nevezte. Pedig a Trump-stáb viszonyait ismerő, név nélkül nyilatkozó forrás arról beszélt a lapnak, hogy stábja figyelmeztette Trumpot 2023-ban, hogy ne támogassa Robinsont, mert minimális kutakodással is kellemetlen, nehezen magyarázható kijelentései kerülhetnek elő a múltjából.

Nem meglepő módon a Harris-kampány már el is kezdte használni hirdetésekben Trump és Robinson közös szerepléseit, a demokraták számára az egyértelmű cél, hogy Robinson botrányát minél jobban rátolják Trumpra, amihez bőven találni is alapanyagot az elmúlt évekből.

A nagy kérdés persze az, hogy Robinson esetleges bukása (egyelőre az sem egyértelmű teljesen, hogy lenne-e idő leszedni a nevét a szavazólapokról) mennyiben befolyásolja majd Trump esélyeit a nagyon kiélezett és az elnökség szempontjából kulcsfontosságú államban. Vannak elemzők, akik szerint a MAGA-tábort nem ingatják meg érdemben a hasonló botrányok, és Trump szavazói akkor is elmennek Trumpra szavazni, ha közben a helyi politikusok veszítenek népszerűségükből, ráadásul a demokrata kampánycsapatok az elmúlt választásokkor már többször gondolták azt, hogy sikerül átfordítaniuk az államot, hogy aztán csalódjanak a végén.