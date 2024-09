52 évesen, saját csapatában ütött győztes gólt a cseh hokilegenda, Jaromir Jagr

Jaromir Jagr, a csehek legendás jégkorongozója 52 évesen ütött gólt a cseh bajnokságban, írja az MTI. A Rytiri Kladno játékosa és egyben tulajdonosa a Sparta Praha ellen 4-2-re megnyert mérkőzésen csapata harmadik találatát szerezte, azaz hivatalosan övé lett a győztes gól.

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, az észak-amerikai profiligában (NHL) a Pittsburgh Penguinsszel kétszeres Stanley Kupa-győztes Jagr a héten jelentette be, hogy 2024/25-ös lesz pályafutása utolsó szezonja, 37 év után visszavonul.

A nemzetközi szövetség Hírességek Csarnokába is beválasztott Jagr 1921 pontjával a második helyen áll az NHL örökrangsorában és 766 góllal a negyedik. A szabályok szerint az NHL Hall of Fame-be akkor választhatják be, ha legalább három év eltelik visszavonulását követően, ugyanakkor kilenc játékossal - például Wayne Gretzkyvel vagy Mario Lemieux-vel - már korábban kivételt tett a liga. Szakértők szerint a Jagr lehet a tizedik, akinek nem kell kivárnia a három évet.