„Nem egy jó kezdet, és ezt nem mi rontottuk el” - viharos utolsó közgyűlésen fosztották meg a jogköreitől Pintér Bence leendő győri polgármestert a fideszesek

„Mi van a táblára írva?” – fordult hozzám a győri közgyűlés utolsó ülésén egy idősebb nő.

Az, hogy „ne lopjátok meg Győrt”, válaszoltam, mire megjegyezte, „kérdés, hogy melyik oldal.”

Ebből már látszott, hogy nemcsak a megválasztott győri polgármester, Pintér Bence szervezett támogatókat az ülésre (akik ezekkel a táblákkal készültek), hanem a másik oldal is, akik bőszen tapsoltak a fideszes hozzászólásoknál, és hangosan adtak igazat Dézsi Csaba András polgármesternek.

photo_camera Egy tiltakozó és Pintér Bence Fotó: Németh Dániel/444

A közgyűlés eleje – ahol minimálisra szabták az új polgármester mozgásterét - elég viharos volt, szinte folyamatosan kiabáltak be Pintér Bence támogatói. Az alap az volt, hogy a korlátozó javaslatok visszavonását követelték, de Dézsi Csaba András polgármesternek is beszólogattak. „Hálapénzes” – kiabálta be például egy férfi a karzatról, míg más azt üvöltötte be, hogy „nem bírsz veszíteni?!”

Dézsi nem rendelt el zárt ülést, de többször rászólt a hangoskodókra vagy gúnyos megjegyzéseket tett a felszólaló ellenzéki képviselőkre. „Ez egy színház”, „az embereket félrevezették”, „ami itt folyik, a következő polgármestert minősíti”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Pollreisz Balázs szocialista képviselőt például emlékeztette arra, ő a következő ciklusban már nem is lesz közgyűlési tag, szemben vele, aki bent ül majd a testületben.

Két lépcsőben intézték

Már az ülésre korábban benyújtott SzMSz- és vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályok módosítása sem hagyott túl sok lehetőséget Pintérnek, de az utolsó pillanatban, az ülés előtt másfél-két órával az egyik fideszes képviselő egy újabb szűkítő módosítást nyújtott be.