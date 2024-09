Az FBI nagy erőkkel szállta meg New York polgármesterének házát

photo_camera A Gracie Mansion rezidencia Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Szövetségi ügynökök tartottak házkutatást Eric Adams polgármester rezidenciáján hajnalban, pár órával az ellene benyújtott szövetségi vádirat tervezett ismertetése előtt. New York 110. polgármestere az első, aki ellen még hivatalában bűnvádi eljárás indult.

Csütörtök reggel 6 óra körül közel tucatnyi öltönyös-kiskosztümös férfi és nő érkezett terepjárókban a Gracie Mansion, a polgármester hivatalos rezidenciájának bejárata elé. Aktatáskákat, hátizsákokat és táskákat cipelve sétáltak át az épület keleti kapuján - tudósított a helyszínről a New York Times.

Adams ügyvédje, Alex Spiro szerint az ügynökök a polgármester telefonjáért jöttek - miután az FBI tavaly több készülékét is elvitte. „Szövetségi ügynökök jelentek meg ma reggel a Gracie Mansionban, hogy (ismét) látványosat akciózzanak, és (ismét) elvegyék Adams polgármester telefonját”. De Adamst „nem tartóztatták le, és várakozással tekint a bírósági eljárásra. Egy tucatnyi ügynököt küldenek, hogy elvegyenek egy telefont, amikor mi boldogan leadtuk volna”.

A vádirat még nem nyilvános, és nem egyértelmű, hogy Adamsnek milyen konkrét váddal vagy vádakkal kell szembenéznie. Az FBI 2021-ben rajtaütött Adams fő adománygyűjtőjének otthonán, majd néhány nappal később lefoglalták az elektronikus eszközeit. Azóta

vizsgálják, hogy Adams és kampánya összejátszott-e a török kormánnyal, elfogadott-e illegális külföldi adományokat,

és hogy Adams úr nyomást gyakorolt-e a tűzoltóság tisztviselőire, hogy a biztonsági aggályok ellenére engedélyezzék egy toronyház megnyitását a török konzulátusa számára.

Szerda este több választott tisztségviselő is lemondásra szólította fel a polgármestert, köztük több demokrata is, akik a szintén demoktata Adams ellen indulnak a jövő évi demokrata előválasztáson. Kathy Hochul kormányzónak jogában áll eltávolítani őt hivatalából, de ő még nem kommentálta a vádiratot. Ha Adams lemond, a megbízott polgármester Jumaane Williams, New York City közjogi képviselője lenne, aki rendkívüli választást írna ki, amelyet 90 napon belül meg kellene tartani.

photo_camera Eric Adams Fotó: YUKI IWAMURA/AFP

Adams azonban ártatlannak vallotta magát. „Mindig is tudtam, hogy ha kiállok a New York-iak mellett, célpont leszek - és célponttá is váltam” - mondta videóüzenetében. A nyugalmazott rendőrkapitányt 2021-ben választották meg New York polgármesterévé, a kampánya a bűnözés visszaszorítására és a városháza profi működtetésének ígéretére épült. Ehhez képest közvetlen környezete pár év alatt olyan szövetségi vizsgálatokba keveredett, amelyek a városvezetés legmagasabb tisztségviselőit vették célba. A New York-i rendőrfőnök két hete mondott le, miután az FBI lefoglalta a telefonját. A városi iskolák felügyelője kedden mondott le, mivel egy másik botrány őt és két testvérét is elérte.

Az Adams körüli botrányoknak azért van különös jelentősége, mert az egész országban talán New York külvárosaiban a legszorosabb a választási verseny, és egy demokrata botrány nagyon jól jöhet a republikánusoknak. Egyik képviselőjük, Mike Lawler szerint, ha ő nem nyer, akkor esélytelen a republikánus többség a képviselőházban. (NYT, New Yorker, Axios)