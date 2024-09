Korrupció miatt vádat emeltek a New York-i polgármester ellen

Frissítés 13:52 - A New York Times szerint FBI-nyomozók helyi idő szerint csütörtök reggel házkutatást tartanak a polgármesternél.

Korrupciós ügyben szövetségi eljárás indul New York polgármestere ellen: Eric Adamst közel három éve választották meg a legnépesebb amerikai város élére azzal az ígérettel, hogy visszafogja a bűnözést.

A hatvannégy éves Adams az első hivatalban lévő New York-i polgármester, aki ellen büntetőeljárás indul. Tárgyalása csütörtökön kezdődik.

A szövetségi ügynökök tavaly novemberben foglalták le Adams és három vezető beosztású tisztviselő, David Banks oktatási biztos, Phil Banks és Sheena Wright alpolgármesterek telefonjait és más elektronikus eszközeit, miután felmerült, hogy választási kampányukhoz illegális külföldi adományokat fogadtak el a török kormánytól, ami „komoly biztonsági aggályokat” vet fel. A városvezetés fő adománygyűjtőjénél, Brianna Suggsnál ekkor házkutatást is tartottak.

David Banks kedden jelentette be lemondását, a polgármester főtanácsadója és a város egészségügyi biztosa még a hónap közepén távozott. A New York Times szerint az ügyészek a hét elején beidézték a polgármesteri hivatal dolgozóit, hogy további öt országgal – Izraellel, Kínával, Katarral, Dél-Koreával és Üzbegisztánnal – kapcsolatban is információkat szerezzenek.

Adams legutóbbi nyilatkozatai alapján nem tervez lemondani, annak ellenére, hogy erre egyre többen szólítják fel - köztük Alexandria Ocasio-Cortez demokrata képviselő is.

Címlap: RICCARDO SAVI/Getty Images via AFP (BBC)