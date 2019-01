Mit művelne az amerikai liberális média Alexandria Ocasio-Cortezzel, ha konzervatív lenne?

Amióta három héttel ezelőtt megírtam, hogy az amerikai politika egyetlen, Donald Trumphoz bármennyire is mérhetően befolyásos figurája jelenleg az az Alexandria Ocasio-Cortez, akinek egy olyan, 11 másodperces videó a messze legnagyobb politikusi tevékenysége, amin a magát szocialistának valló, demokrata párti újonc képviselő a kongresszusi irodája előtt táncol, a helyzet csak fokozódott. Vagyis az amerikai politikai hírek a kormányzati leállás mellett kis túlzással csak róla szólnak. Egész pontosan arról, hogy továbbra is kedvesen, viccesen és retweetek tízezreit kiváltva képes nevetségessé tenni az őt durván, személyeskedve támadó konzervatív jobboldaliakat és ügyesen pufogtat gazdagellenes frázisokat.



Az egyik legpatinásabb liberális-balos napilapban, a Washington Postban most azonban olyan véleménycikk jelent meg, ami felütésként azt a kiváló kérdést teszi fel, hogy mi lenne akkor, ha minden pontosan ugyanígy történt volna eddig, csak éppen AOC republikánus lenne.

A válasz: mindenki arról beszélne, hogy mennyire rosszul informált. A komoly politikai lapok riporterei trükkös kérdésekkel bizonyítanák be, hogy mennyire tájékozatlan, a Saturday Night Live-ban pedig nem istenítenék, ahogyan az most történik, hanem kegyetlen iróniával gúnyolnák az intelligenciaszintjét és a politikusi alkalmatlanságát.

A szerző, Marc A. Thiessen azonban nem áll meg ennél a gondolatkísérletnél, hanem tényfeltáró riporterhez illő pedantériával összeszedi, hogy AOC csak ezen a héten hány ténybeli sületlenséget nyilatkozott:

Azt mondta, hogy 12 év múlva itt a világvége, ha nem lépünk fel a klímaváltozás ellen.



Azt mondta, hogy a 32 ezer milliárd dolláros tervét, az „egészségbiztosítást mindenkinek”-et nagyrészt finanszírozni lehetne abból a 21 ezer millió dollárból, amekkora számítási hibákat szerinte elkövettek a Pentagon költségvetésében. Mintha - feltéve, hogy tényleg ekkora nagyságrendben számolták volna el a dolgokat - ez az összeg ott heverne pár széfben a hadügyminisztériumban.



Azt állította, hogy a hadsereg tavaly 700 milliárd dolláros költségvetési plusztámogatást kapott, amit a katonák még csak nem is igényeltek, miközben a Pentagon teljes költségvetése összesen 716 milliárd dollár.



Azt állította, hogy az Immigration and Customs Enforcement nevű határőrszervezetnek minden egyes nap 34 ezer ágyat kell megtöltenie letartóztatott bevándorlókkal, és ez a szám 2009 óta folyamatosan emelkedik, miközben az ICE-nek ennyi ágyat kell fenntartania, nem pedig megtöltenie, a szám pedig 2009 óta változatlan.



Azt is lenyilatkozta a héten, hogy a munkanélküliség azért alacsony, mert „mindenkinek két állása van”, miközben a statisztikák szerint 6-7 millió amerikainak van két állása és 148 milliónak egy.



A szerző szerint ezek a konkrét példák AOC tudatlanságára adnak bizonyítékot, de a héten nyilatkozott olyat is, ami szerinte már a hazugság kategóriája. A Stephen Colbertnek adott interjújában azzal magyarázta, hogy még nem nyitott irodát a saját választókörzetében, hogy a kormányzati leállás miatt nem kapott pénzt erre. Csakhogy a valóság - amiről neki mindenképpen tudnia kell - az, hogy a kongresszus tavaly szeptemberben olyan törvényt fogadott el, ami az elnökkel szembeni konfliktustól és a kormányzati leállástól függetlenül biztosítja, hogy a képviselők fizetésére és irodáik fenntartására még ilyen esetben is legyen pénz. Erről már csak azért is tudnia kell, mert emiatt a jogszabály miatt kap fizetést. A New York Times pedig megírta, hogy a négy újonc képviselőből a másik három már meg is nyitotta a saját választókörzeti irodáját, csak AOC nem tette ezt meg.

A véleménycikk szerzője felidézi, hogy még Whoopi Goldberg színésznő, AOC óriási támogatója is azt nyilatkozta róla, hogy

„Arra bátorítanám, hogy álljon meg egy pillanatra, aztán tanuljon bele a munkájába.”

A cikk az egy hét terméséből összegereblyézett ténybeli hülyeségek összeszedése mellett azért is fontos, mert rávilágít az egyébként remek amerikai sajtó színvonalromlására: miközben a liberális média nyilvánvalóan AOC bűvkörébe került, a konzervatív annyira mélyen van a populista szitkozódásban, hogy AOC szarvashibáit is egy liberális lapban tudták csak félrevivő gyalázkodás nélkül összeszedni.