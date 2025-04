Tüntetések előtt, tüntetések után

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne a mögöttünk lévő hétvége legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, anyagaival. Szokás szerint négyet külön is ajánlunk:

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Ha minden igaz, nagyjából még egy év lehet a választásokig, de a közélet sűrűségén ezt nem látni. Szombaton tüntetve gúnyolódott a Kutyapárt a fideszes Pride-törvényen, több ezer embert megszólítva és a drogügyi kormánybiztost kiakasztva. Ugyanezen a napon a Fidesz is utcára hívta az embereket, hogy a tiszás EP-képviselő mondatából a nemzethalál lehetőségét vezessék le, de Bayerék megmozdulásán nem érződött az átütő erő, sem létszámban, sem üzenetben, bármit is állított utána a kormánymédia. Érdekesség, de az eseményre kilátogatott az a férfi is, aki akasztással fenyegette a Tisza aktivistáit Kelenföldön.

És ha már Tisza: vasárnap véget ért a párt országjárása, Magyar Péter Budapesten mutatta be felmérésük eredményeit. A Nemzet hangja nevű kezdeményezést több mint 1,1 millió ember töltötte ki, és Magyar arról beszélt vasárnap, hogy le fogják győzni a Fideszt. A tiszás országjárás utolsó napjára is jutott atrocitás, a szentendrei eseményről vittek el a rendőrök egy hőzöngő férfit. A párthoz kapcsolódó hír volt, hogy miután az egészségügyi államtitkár elkezdte bemutatni a lepukkant kórházakat, a tiszás Kulja András megköszönte a segítségét.

Lesz tüntetés hétfő délelőtt is, a Parlament elé szervezett egyet a Momentum az Alaptörvény-módosítás ellen tiltakozva, itt majd Karácsony Gergely is felszólal.

Pénzek és luxusok

photo_camera Varga Mihály újdonsült MNB elnök a miniszterelnökkel. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Az MNB-alapítványok bő tíz éven át nagyjából azt csinálhattak, amit akartak. Több száz milliárd forint elégett, Matolcsy körei dúsgazdagok lettek. A Fidesznek nehéz lesz eltávolítani magától az ügyet, amelyben rengeteg az összefonódás fideszes (ex)politikusokkal, körökkel, kinevezettekkel.

Közben a magyar gazdaság sem találja egyelőre a helyét: Orbán ugyan fantasztikus évet vetített előre 2025-re, de azóta összeomlott a költségvetés, ismét Európa-bajnok a magyar infláció, az ipar ötéves, a születések száma történelmi mélyponton. Hétvégi gazdasági hír volt, hogy az S&P rontott a magyar adósság megítélésén, és írtunk arról is, hogy a magyar exportot két nagy területen ütheti meg Donald Trump vámháborúja. (A vámháborúról kicsit lejjebb bőven lesz még szó.)

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Otthona kis szeletének szakszerű elemzése után írtunk arról, hogy kár, hogy Lázárnak elege van a luxizásból, mert a jelek szerint neki is elég jól megy. A hétvégén aztán bepörgött a luxusdiskurzus, miután Hadházy Ákos előbb Matolcsy Ádám feleségének több tízmilliós órájáról és szaúdi luxushotelről posztolt, aztán arról, hogy Várkonyi Andrea négymilliós szettben ment el az Operettszínház bemutatójára. E utóbbira reagáltak is Mészárosék, támadó hangvételű közleményükben többek között azt írták, hogy „Mészáros Lőrinc Úr a kullancsozást nem is vette magára.”

Mészárossal kapcsolatos hír volt, hogy könyvvizsgálója tűnt fel a Matolcsy-kör MBH-s cégeiben, valamint hogy nyílt levélben követelték az eszéki szurkolók, hogy váltsa le focicsapatának vezetőit. Felcsúton sincs minden rendben: ahogy a bajnoki cím kapujába került a csapat, elkezdett csőstül jönni a baj.

És ha már labdarúgás: vasárnap írtunk arról is, hogy immár 4,3 millió forint a focisták átlagfizetése Magyarországon.

Festészet

Megnéztük Sávolt Karolina leendő galériáját, illetve új kiállítását egy közeli galériában. 3 nap alatt 110 ezer euró értékben adott el képet a 14 éves, autodidakta művész. Vannak képei, amiket AR segítségével meg is animáltak. Az eredmény láttán bármelyik nyársat nyelt öreg kritikus kiugrana a galéria ablakán vagy harakirit követne el Mága Zoltán vonójával.

Világ

photo_camera Fotó: MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP

Trump a USA katonai céljainak is bekavarhat: a Pentagon hosszú évtizedeken át építgette azokat a globális ellátási láncokat, amiket most alaposan felkavarhat a vámháború, ráadásul a saját hadseregét is drágábban tudja így csak fenntartani. Vámháborúhoz kapcsolódó hír volt, hogy Trump, feltehetően az Apple és a többi techcég kedvében járva, mentesítette az elektronikus eszközöket és alkatrészeket a nemrég kivetett vámok alól, hogy aztán másnap kiderüljön, ez sem lesz ennyire egyértelmű történet.

Miközben sajtóhírek szerint Trump emberei azon vitatkoznak, megtarthatja-e Oroszország a keleti ukrán megyéket, Moszkva ismét ballisztikus rakétával lőtte Ukrajnát, legkevesebb 32 embert (köztük több gyereket) meggyilkolva, ami még Trump különmegbízottjának is sok volt. Lavrov eközben az amerikai elnöknek udvarolt, a Kreml pedig sietett közölni, hogy igazából Joe Biden miatt nincs még béke Ukrajnában. Ezekhez a kérdésekhez szorosan kapcsolódott az a hír is, hogy Washington most épp az ukrán gázvezetékekre tartana igényt. És beszámoltunk arról is, hogy Ománban tárgyalnak az iráni atomprogramról az amerikaiak és az irániak.

Foglalkoztunk azzal is, hogy a német kereszténydemokraták és szociáldemokraták szűk két hónap alatt megállapodtak az új koalíciós szerződésről. A gyorsaság Merz érdeme, a tárgyalásokban viszont a szociáldemokraták voltak az ügyesebbek. Ezek után a leendő kancellár jelentős népszerűség-vesztéssel kezdheti meg a szélsőjobboldal visszaszorítását célzó kormányzását.

És hír volt még a világból, hogy

Zenék

A Hangoverben ezúttal Borbély Mihály volt a vendégünk. És videóban mutattuk be Cseh Andrást, az Új zenekar frontemberét, aki több mint 15 éve jár nyugdíjasotthonokba, hogy közös énekléssel derítse jobb kedvre az ott élő, gyakran magányos embereket. Az eredmény egészen látványos tud lenni.

Podcast

Volt persze Borízű is, szokás szerint előbb a hosszabb, előfizetői verzió, hétfőn érkezik majd az ingyenes változat.