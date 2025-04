Az egészségügyi államtitkár elkezdte bemutatni a lepukkant kórházakat, a tiszás Kulja András köszöni a segítségét

Tavaly nyáron Magyar Péter, a Tisza elnöke és az orvos végzettségű Kulja András, a párt EP-képviselője elindultak, hogy bemutassák, milyen elhanyagolt állapotban vannak a magyar kórházak. A kormány akkor minden erejével azon volt, hogy kisebbítse, bagatellizálja a bemutatott problémákat, így született meg például a Gulyás Gergely-i értelemben vett penészeufemizmus, a zsírra rakódott por (ld. közmédia: a vereség a negatív siker).

Most pedig Takács Péter egészségügyi államtitkár kezdett road show-ba: bejárja a lepusztult, elhanyagolt állapotban lévő kórházakat, hogy bemutassa őket. A kormány(zati kommunikációs agytröszt) ugyanis most kétségbeesetten próbálja egy négy nappal ezelőttig szinte ismeretlen tiszás EP-képviselő, Kollár Kinga szavaiba kapaszkodva – őszödibeszédezve, tüntetve – abba a narratívába helyezni az uniós pénzek évekkel ezelőtti elapadását, hogy azért az egy éve működő Tisza párt felelős (ebben a cikkünkben elmagyarázzuk a bonyolult helyzetet).

Így azért is, mondja a kormányzat agytröszt, hogy az egészségügyi intézmények lepukkant állapotban vannak, hiszen azokat csak uniós pénzből lehetne felújítani (ld. tanárbéremelés). Miután Kollár azt mondta a beszédében, hogy a helyreállítási alap forrásaiból 50 kórházat lehetett volna felújítani, de ez nem történt meg, Takács most megmutat 50 fel nem újított kórházat. Persze a helyreállítási alap befagyasztásának története is évekre nyúlik vissza, nem úgy, mint a Magyar Péter-féle Tiszáé.

Ha a hazug magyarázat mázát lehántjuk a történetről, akkor viszont nem történik más, mint az, hogy az egészségügyi államtitkár bejárja a borzasztó állapotban lévő, és abba az állapotba nem egy év alatt került egészségügyi intézményeket, hogy megmutassa: erre volt képes a Fidesz-kormány az elmúlt 15 évben.

Nem csoda, hogy Kulja András vasárnapi Facebook-posztjában köszönetet mond Takács Péternek a „cseles támogatásért”, és azt írja, hogy az egészségügyi államtitkár „úgy tűnik, a TISZA-t támogatja! Valószínűleg felébredt a lelkiismerete, és most megpróbálja finoman bemutatni, milyen állapotba került az egészségügy a 15 éve tartó Fidesz-kormányzás alatt.”

Aztán persze komolyra fordítja a szót, és megkérdezi Takács Pétert:

„Valóban azt állítod, hogy nem a 15 éve hatalmon lévő kormány, hanem külső erők miatt omladoznak a magyar kórházak? Miközben ti évek óta hirdetitek, hogy szuverén, másoktól független, erős kormány vagytok?”

Mennyire szuverén az a kormány, amely mástól vár pénzt a kórházak felújítására, az iskolák rendbetételére, mennyire szuverén az a kormány, amely másoknál kuncsorog hitelért a saját kampányához? – sorolja ezután a kérdéseit, majd a posztját azzal zárja, hogy megemlíti a hatvanpusztai birtokot, a Tiborcz-féle 600 milliárdos ingatlanbizniszt és a folyton vagyonosnak tűnő Rogán Antalt, és megkérdezi: ezek nem játszhattake-e szerepet abban, hogy nem jutott pénz a kórházakra.