Tömegmészárlásra készült Budapesten egy itt élő norvég férfi

Már két éve annak, hogy a TEK-esek elfogtak egy norvég férfit, aki Budapesten készült tömeges merényletsorozatra, például a reptér vagy vasútállomások voltak a listáján. A norvég tömeggyilkos, a 21 évre ítélt szélsőjobboldali Anders Breivik mészárlását akarta túlszárnyalni, Breivik 77 embert ölt.

Az RTL híradója most arról számolt be, hogy a férfit korábban már elítélték Norvégiában szexuális és erőszakos bűncselekmények miatt, az RTL úgy tudja, hogy egy kisgyereket is zaklatott a férfi. Miután letöltötte ötéves norvégiai börtönbüntetését, Magyarországra költözött. A híradót az ügyészség arról tájékoztatta, hogy a mobiljain gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló fotókat is találtak.

A vádhatóság így a férfit terrorfenyegetés mellett gyermekpornográfia bűntettével is megvádolta. Letöltendő fegyházbüntetést kérnek rá, amiből feltételesen se kerülhetne szabadlábra. Ha elítélik, akár 12 évet is kaphat. Az RTL úgy tudja, a norvég férfi azt vallotta, hogy nem gondolta komolyan a fenyegetőzést, csak a stresszt akarta így levezetni.