Magyar Péter: „A haza nem, de a Fidesz lehet ellenzékben”

12+1 kérdést tettek fel a Nemzet Hangja konzultáción, amit 1,137 millió ember töltött ki - mondta Radnai Márk alelnök. Az összes kérdésre igennel válaszoltak a kitöltők. Arról, hogy ezeket a számokat hogyan hitelesítették, nem beszéltek.

A pótkérdést, Ukrajna uniós csatlakozását 58,18 százalék támogatta.

photo_camera A táblák egy részét a színpad mögötti részből hordták ki. Fotó: Kristóf Balázs/444

A többi kérdés többsége 90 százalék fölött végzett.

A nyugdíjasoknak szóló szépkártyát 92,3,

a gyógyszerek 0 százalékos áfakulcsát 92,59,

az egészségügy évi 500 milliárdos támogatását 98,29,

a visszaszerzett nemzeti vagyon oktatásra, egészségügyre és vidékfejlesztésre fordítását 99,33,

az egészséges élelmiszerkulcs maximum 5 százalékra csökkentését 98,38,

a 9 százalékos szja-t 81,9,

a kata visszavezetését 90,72,

az 5 milliárd fölötti vagyon extra adóztatását 96,

az ország EU és NATO-tagságát 98,68,

a miniszterelnöki poszt időtartamának korlátozását 96,52,

az önkormányzatok hatáskörének visszaadását 98,85,

a miniszterelnök fizetésének korlátozását 2,5 millióra 92,1 százalék támogatta.

Magyar Péter pártelnök azt mondja, mind a 106 választókerületbe elment, az akcióval mind a 3155 településre eljutottak.

Az akcióra 60 milliót költöttek. Magyar azt mondja, ezek a válaszok kijelölik a Tisza-kormány programpontjának sarokköveit. Azt mondta, emberséges Magyarországot építenek, „a feladat világos, megyünk előre.”

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Ez nem rendes népszavazás volt, mert ezekről a kérdésekről eleve nem lehetett volna azt tartani. Ezzel a megoldással Magyar átlépett a kereteken.

Magyar azt mondta, az adatokból látszik, hogy Ukrajna uniós tagsága megosztó kérdés, nem egyértelmű a magyarok többségének véleménye.

A Tisza vállalja, hogy a pontos feltételek ismeretében, mikor valóban eldöntendő lesz a kérdés, ügydöntő népszavazást ír ki, és annak az eredményét képviseli.

Magyar szerint a megfélemlítés egyre kevesebbeket érdekel, mert nagy a vágy, hogy emberséges országban élhessenek, ahol nem alattvalóként vannak kezelve. Azt mondja, nem azok a veszítettek, akik nem töltötték ki a kérdőívet,

„a vesztes az a hatalom, ami most először érezhette meg, hogy a magyar nép nem fél többé.”

Magyar szerint vesztett a rendszer, mert az emberek egymással beszéltek. A kisebbségbe szorult bukott pártelnök is vesztes, hogy ne kelljen valódi kérdésekre válaszolni, és a janicsárjai is, akik rettegnek attól, hogy el kell számolni, mit tettek az országgal.

„A három hét győztese a magyar nép, mert visszavettük a saját hangunkat” - mondja Magyar. Most jön a további munka. Amit elindítottak, nem állhat meg a papíroknál, a standoknál, még több kell.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A közvéleménykutatások jelentős előnyt mérnek a Tiszának, és az ország közhangulatát megerősíti a millió találkozás országszerte. Magyar – részben Orbánt idézve – azt mondja, az egyik legfontosabb feladat: most kell szerénynek maradni. Ez az egyik legfontosabb erény.

„Amit eddig elértünk, egymásért értük el. A siker nem a hatalom, hanem kötelezettség. Ez a cél az eszköz. Most kell tovább szerveződni, újabb közösségeket építeni, beszélgetni azokkal, akik még nem hisznek. Most kell ott lenni az utcán, faluban, iskolákban, orvosi rendelő előtt. Türelmesnek kell lenni, hogy nem mindenki jön egyszerre, de ha haladunk, ők is fognak jönni.”

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A fiataloknak azt javasolta, járjanak sűrűbben a szüleikhez és nagyszüleikhez (akik a közvélemény-kutatások szerint inkább a Fideszt támogatják). Ne harcolni menjenek haza, ne vitázni, hanem úgy, mint akik jobb jövőt visznek ajándékba. Kérjenek egy fél órát, üljenek le a szülőkkel, nézzenek a szemükbe, mondják el, hogy miért fontos a változás. „A ti hangotok erősebb, mint a propaganda."

Magyar szerint a Tisza „győzni fog a választáson, nem kicsit, hanem nagyon.”

Nem azért győznek, hogy ugyanaz legyen, csak más emberekkel, hanem hogy újra legyen közös kép, nyelv.

Magyar arról beszélt, az aláírást gyűjtő önkéntesekkel szemben minden naposak voltak az agresszív, fizikai inzultusok, de azt méltósággal viselték. Szerinte ebből is látszik, hogy ők állnak jó oldalon. Arra figyelmeztetett, a lendület nem lankadhat, nagyon sok dolguk lesz a Tisza szigeteknek, hogy „átadják a változás reményét”.

Arról is beszélt, ezt a rendszert nem lehet megreformálni, kijavítani, jobbá tenni. „Ezt csak leváltani lehet. Ezt fogjuk tenni, törvényesen, demokratikusan. Ma már mindenki számára egyértelmű, hogy a kormányzó hatalom elveszítette a többségét, és kisebbségben fogja tölteni az utolsó hónapjait. Hogy milyen lesz a váltás, rajtunk is múlik. Minél nagyobb felhatalmazást kapunk, annál halkabbak lesznek.”

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

„A haza nem, de a Fidesz lehet ellenzékben” - mondja Magyar, hozzátéve, hogy jó ezt kimondani, már csak meg kell nyerni a választást.

„Meg fogjuk nyerni, nem kicsit, hanem nagyon. Most kezdődik a tánc. Húsvét után újra nyakunkba vesszük az országot, megmutatjuk, hogy élünk mi magyarok. Békében fogjuk átbeszéli, milyen országot akarunk építeni a választás után.”

Azt ígéri, minden településre elmennek majd.

Közben a tömegben valaki rosszul lett, a helyszínen lévő orvosok odamentek az érintetthez.

Magyar beszédének is vége, Rost Andrea énekli a színpadról a Tavaszi szél vizet áraszt dalt, majd jött a Kossuth nóta.

A beszéd után bement a tömegbe.

photo_camera A beszéd végén szelfizik a tömeggel. Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera Ruszin-Szendi Romulusz is nagy sztár.

A rendezvény után kértünk interjút Magyar Pétertől, de másokkal szemben a 444-nek nem adnak interjút. Azt akartuk volna megkérdezni, hogyan hitelesítették a kitöltők számát, illetve mit gondol Kollár Kinga nyilatkozatáról, de a 444-nek nem adott interjút.

Az egyik sajtós annyit mondott, az interjúigényt nem akkreditálták. Bővebb magyarázatot nem adtak. A Tisza Párt több képviselője megjelent a helyszínen, de Kollár Kingát nem láttuk.

photo_camera Rákészültek Császár Attilára is, egészen közelről vették, amit csinál. Fotó: Kristóf Balázs/444

A Műegyetem előtti téren este buli is lesz.