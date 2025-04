Mickey Rourke-ot kidobták a Big Brotherből

Mickey Rourke-ot „elfogadhatatlan viselkedés” és „nem megfelelő nyelvezet” miatt kirúgták a Celebrity Big Brother házából, írja a Guardian. A színész fenyegetőnek és agresszívnak tartott viselkedést és nyelvezetet használt egy feladat során Chris Hughes, a Love Island egykori versenyzője felé. A lap szerint fizikai erőszak nem volt kettejük között.

Rourke már a hét elején hivatalos figyelmeztetést kapott a Big Brothertől egy másik résztvevőre, JoJo Siwára irányuló „elfogadhatatlan nyelvezet és viselkedés” miatt. A 21 éves amerikai énekesnő homofóbiával vádolta Rourke-ot, miután az megjegyzéseket tett a nő szexualitására, és azt mondta, hogy „gyorsan ki fogja szavazni a leszbikusokat”.

Azt is megkérdezte Siwától, hogy a lányokat vagy a fiúkat szereti-e, és amikor az azt válaszolta, hogy a lányokat, a párja pedig nem bináris, Rourke azt mondta: „Ha négy napnál tovább maradok, nem leszel többé meleg.” Siwa erre így válaszolt: „Garantálhatom, hogy továbbra is meleg leszek, és továbbra is nagyon boldog kapcsolatban leszek.”

Akkor Rourke-ot hivatalos figyelmeztetésben részesítették, és a Big Brother azt közölte: „Az ilyen jellegű nyelvezet vagy viselkedés oda vezethet, hogy eltávolítanak a Big Brother házból.” A színész ezután bocsánatot kért Siwától.

A műsor szóvivője ezek után a hétvégén azt jelentette be: „Mickey Rourke beleegyezett, hogy elhagyja a Celebrity Big Brother házat, miután megbeszélést folytatott a Big Brotherrel a nem megfelelő nyelvhasználatról és az elfogadhatatlan viselkedésről.”