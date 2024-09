Tiszás kép miatt magyarázkodik Marco Rossi

„Rossi kapitány a Wizzair-en utazott velünk (nem business class-on, mint a jelenlegi kormány és holdudvara). Bemutatkoztunk neki, úgy is, mint tiszások. Hozzájárult a fénykép kiposztolásához is. Tudjuk, mit teszünk, és megtesszük, amit csak tudunk.” Ezzel a kísérőszöveggel rakott ki szombaton a Facebook-oldalára Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője egy fotót. A kép a reptéren készült és három másik tiszás képviselőtársa, Kollár Kinga, Lakos Eszter és Kulja András mellett a magyar fociválogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi Látható rajta.

A dolognak az a jelentősége, hogy a NER-hez hagyományosan közel álló magyar futball magas rangú vezetője hogyhogy ilyen politikai állásfoglalást tett, hiszen Gerzsenyi azt írja, bemutatkoztak neki és hozzá is járult a kép közléséhez. Nem sokkal később magyarázkodni is kényszerült Rossi. A Blikknek ezt mondta: „Néhány utas tegnap arra kért, hogy készítsünk közös fotót, mint sok más alkalommal. Nem ismertem őket, és nem adtam rá engedélyt, hogy a képet politikai üzenethez használják. Természetesen nem szeretnék bevonódni semmilyen politikai vitába, sőt általában is elmondhatom, hogy csak azért járulok hozzá az ilyen képek közzlétételéhez a közösségi médiában, hogy aki posztolja vagy látja, a kedvét lelje benne, tegnap is így történt.”