Szijjártó: Joggal remélhetjük, a szomszédi kapcsolatok egy idő után jószomszédi kapcsolatokká tudnak alakulni Ukrajnával

Magyarország és Ukrajna is érdekelt a szomszédsági kapcsolatok fejlesztésében, közös az erre irányuló szándék, a kormány mindent megtesz ennek érdekében, de elvárja Kijevtől a magyar nemzeti közösség jogainak helyreállítását – közölte Szijjártó Péter Budapesten.

A külgazdasági és külügyminiszter az ukrán kollégájával tartott közös sajtótájékoztatóján először is gratulált Andrij Szibiha kinevezéséhez, és megtiszteltetésnek nevezte, hogy első külföldi látogatásának helyszínéül Budapestet választotta, még akkor is, ha ez végül időpontegyeztetési problémák miatt nem is jött össze.

photo_camera Szijjártó Péter fogadja hivatalában Andrij Szibihát 2024. szeptember 30-án. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Szijjártó megerősítette, hogy Magyarország továbbra is békepárti álláspontot képvisel az ukrajnai háborúban, szerintük csak a diplomáciai rendezés vethetne véget emberek, családok százezrei, milliói szenvedésének. „Magyarország minden olyan nemzetközi kezdeményezést támogat, amely a béke elérésének mielőbbi lehetőségét hozza magával, és támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely azzal a reménnyel kecsegtet, hogy ezt a háborút tárgyalásokkal, diplomáciai úton minél előbb le lehessen zárni. Megerősítettem miniszter úrnak azt is, hogy Magyarország addig folytatja a történetének legnagyobb volumenű humanitárius akcióját, amíg arra szükség van, a nehéz helyzetben lévő emberek és családok megsegítésének érdekében” – mondta Szijjártó.

Támogatás

Azt mondta, már meghaladta az 1,4 milliót a szomszédos országból hazánkba érkezett menekültek száma, és 14 855 ukrán gyereknek biztosítottak lehetőséget nyári táborozásra. A kormány már 66 milliárd forintot fordított az Ukrajnának nyújtott támogatásokra, és ma is több száz olyan iskola és óvoda működik Magyarországon, ahol menekült családok gyerekei tanulnak, illetve Budapesten elkezdte a működését egy két tannyelvű iskola is – mondta.

Szijjártó szerint „Magyarország készen áll arra, hogy részt vegyen Ukrajna újjáépítésében, ez a részünkről nemcsak egy kommunikációs panel, hanem ez történik is. Már a háború alatt is vettünk és veszünk is részt újjáépítési erőfeszítésekben, vettünk és veszünk is részt oktatási, egészségügyi, illetve közigazgatási intézmények működésének helyreállításához szükséges munkálatokban.”

Energetika

Szijjártó azt mondta: „Mióta a háború kitört, azóta több mint 3 milliárd m3-nyi földgáz Magyarországon keresztül Ukrajnába szállítására került sor, és a helyzet az, hogy most már június óta Magyarország a legnagyobb villamosenergia-importforrást biztosítja Ukrajna számára. A nyár folyamán az ukrán villamosenergia-import 45 százaléka Magyarországról, Magyarországon keresztül érkezett Ukrajnába. Magyarország készen áll a határkeresztező infrastruktúra fejlesztésére. Jó hír, hogy az idei évben egy új határátkelőhelyet tudunk nyitni Nagyhódos és Nagypalád között. Készen állunk a beregsurányi határátkelő kapacitásának növeléséhez szükséges munkák elvégzésére. Készen állunk az új Tisza-híd megépítésére. A kormány pénzügyi támogatásával majd 50 milliárd forintból jött létre az a nagy átrakóállomás Fényeslitkénél, ahol évi 1 millió konténeregységnek megfelelő árut lehet átpakolni, és ahol évente 1, illetve 3 millió tonnányi gabona és étolaj átrakására nyílik lehetőség. És megerősítettem azt is, hogy továbbra is készen állunk arra, hogy határmenti vállalkozásfejlesztési övezetet hozzunk létre a magyar-ukrán határnál.”

Vitás ügyek

Szijjártó szerint a magyar-ukrán együttműködésnek, kapcsolatnak a kölcsönös jó szándékra, kölcsönös tiszteletre és kölcsönös jóindulatra kell alapulnia. „Ezért tisztelettel, de elvárjuk Ukrajnától azt, hogy a magyar nemzeti közösség jogait állítsa helyre az anyanyelvhez való hozzáférés tekintetében, az oktatás, a kultúra, közigazgatás területén. Erre vonatkozólag 11 pontos megoldási javaslatot terjesztettünk Ukrajna kormánya elé. Ennek megvitatására munkacsoportok jöttek létre, amelyek működésének felgyorsításában állapodtunk meg” – mondta.

photo_camera Szijjártó Péter és Andrij Szibiha a tárgyalásuk utáni sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2024. szeptember 30-án. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Arra kérte Szibihát, hogy ahogyan Magyarország is biztosítja az energiaszállítások teljes kapacitását Ukrajna felé, úgy Kijev is tartózkodjon a jövőben az egyoldalú, hirtelen lépésektől, amelyek veszélybe sodorhatják hazánk ellátását. „És kértem azt is a miniszter úrtól, hogy az Ukrajnában működő magyar vállalatok esetében ne kerüljön sor negatív diszkriminációra. A találkozónk arról győzött meg, hogy joggal reménykedhetünk abban, hogy a szándék a szomszédsági kapcsolatok fejlesztésére kölcsönös, közös, hogy ezen szomszédi kapcsolatok egy idő után jószomszédi kapcsolatokká tudnak alakulni. Magyarország ebben érdekelt, és a magyar kormány részéről mindent meg is teszünk ennek érdekében” – mondta. (MTI)