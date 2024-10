Az izraeli hadsereg átlépte a libanoni határt

Az izraeli hadsereg éjszaka megkezdte egy „korlátozott, helyi és célzott” szárazföldi művelet végrehajtását a Hezbollah ellen Dél-Libanonban – közölték –, miközben folytatták a határ közelében lévő területek ágyúzását és légicsapásokat hajtottak végre a fővárosban, Bejrútban. A műveletüket „Északi Nyilaknak” nevezték el és ezt írták róla az X-en:

„A politikai szint döntése alapján néhány órával ezelőtt az IDF (Izraeli Védelmi Erők) korlátozott, helyi és célzott szárazföldi razziákat indított a Hezbollah terrorszervezet célpontjai és infrastruktúrája ellen Dél-Libanonban, pontos hírszerzési adatok alapján. Ezek a célpontok a határ közelében fekvő falvakban találhatók, és közvetlen fenyegetést jelentenek Izrael északi közösségeire. Az IDF a vezérkar és az északi parancsnokság által kidolgozott terv szerint működik, amelyre az IDF katonái az elmúlt hónapokban kiképzést és felkészítést kaptak. Az Izraeli Légierő és az IDF tüzérsége pontos csapásokkal támogatja a szárazföldi erőket a katonai célpontok ellen.”

A libanoni média jelentései szerint az egyik támadás célpontja egy épület volt az izraeli határtól hatvan kilométerre fekvő Szidon városának déli részén, az Ain al-Hilweh palesztin menekülttáborban kedd hajnalban. Az Al Jazeera több áldozatról számolt be. Ezt a támadást Izrael külön nem kommentálta. Az izraeli sajtó szerint a támadásban megsérült Munir Maqdah, akit az al-Aksza Mártírok Brigádjának egyik parancsnokának tartanak. Ha ez megerősítést nyer, ez lenne az első támadás az ország legnagyobb palesztin menekülttáborában.

photo_camera Izraeli légitámadás a határ túloldalán egy libanoni faluban. Fotó: JALAA MAREY/AFP

Az izraeli védelmi erők libanoni bevonulása pár nappal a Hezbollah vezetőjének, Haszan Naszrallah sejk likvidálása után történik és nem egész két héttel azután, hogy célzott támadás érte a síita milícia és politikai szerveződés vezetőit, amikor felrobbantak a zsebükben az általuk használt csipogók.

A Libanonba behatoló izraeli szárazföldi erők pontos létszámáról és a mozgásáról egyelőre keveset tudni. Ami biztos, hogy Kiryat Shmona északi részén, ahol az izraeli páncélosok és gyalogosok behatoltak Libanonba a 2006-os háború során, most is heves ágyúzás zajlott. Légicsapások is voltak Bejrútban és az ország déli részén legalább tíz helyszínen – közölte a libanoni állami hírügynökség. Az ország egészségügyi minisztériuma szerint legalább 95 ember meghalt és 172 megsebesült az izraeli csapásokban a déli régiókban, a keleti Bekaa-völgyben és Bejrútban az elmúlt 24 órában. Az izraeli hadsereg pedig Metula, Misgav Am és Kfar Giladi észak-izraeli területeket zárt katonai zónának nyilvánította.

photo_camera Bejrút déli negyede, Dahieh fölött füstfelhő gomolyog kedden hajnalban. Fotó: MURAT SENGUL/Anadolu via AFP

Eközben Libanon reguláris hadserege közölte, hogy „átcsoportosítja és átrendezi erőit”. A sajtóbeszámolók szerint hárommérföldes mélységben visszavonták erőiket az izraeli határtól. Az ország hivatalos hadereje hagyományosan kimarad az Izraellel folytatott jelentősebb konfliktusokból, és az elmúlt év ellenségeskedései során sem nyitott tüzet az izraeli hadseregre.

(The Guardian, Reuters)