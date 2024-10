Kövér: Az Orbán Balázs nyilatkozata körüli hisztériakeltés csak vihar egy pohár vízben

Terjedelmes interjút közölt Kövér László házelnökkel a Magyar Nemzet. Figyelemreméltó, hogy kormánylap a korábbiakhoz képest többször is érdemi kérdéseket tett fel Kövérnek, aki miközben számos témában hozta a tőle megszokott, már-már kötelező elemnek számító sudribunkó stílusú válaszokat, beszélt hibákról is, valamint arról, hogy miken kell változtatnia a Fidesznek. A fő állítása persze az, hogy pánikra nincs okuk, nincs válságban sem a Fidesz, sem Magyarország, csak a világ, de az aztán nagyon.

photo_camera „Pánikra semmi ok” Fotó: Németh Dániel/444

A beszélgetés néhány kifejezetten érdekes részletét vagy a vaskosabb Kövér-mondatokat kigyűjtöttük:

Válságról: „Sem a Fidesz, sem az ország nincs válságban, de a világ kétségtelenül nagy bajban van (...) kulturális, értékrendbeli problémák” miatt Európa identitásvesztése fenyeget.

Magyar Péterről: „Pánikra semmi ok”. Szerinte nem történt más, mint az, hogy Magyar „összegyűjtötte azon ellenzéki szavazókat, akiknek régóta elegük volt Gyurcsányékból, a momentumos ostobákból, a nem létező Párbeszédből meg a hangoskodó Tordaikból és Szabó Tímeákból, illetve a Jobbikból, amelyik annyira belebonyolódott a saját cseleibe, hogy már azt sem tudja, honnan indult és merre tart”.

A 30 százalékos Tiszáról: „A gyűlöletből ácsolt pódiumról – amit Gyurcsány Ferenc felépített magának –, a hátsó lépcsőn felkúszva Magyar Péter letaszította a vezért. Az történt, hogy az a harmincszázaléknyi szavazó, akiknek elég annyi politikai üzenet, hogy mindegy ki, csak ne Orbán vezesse az országot, összegyűlt egy olyan ember köré, aki eddig még nem vallott kudarcot, nem bizonyosodott be róla, hogy alkalmatlan a kormányváltásra”.

Magyar Péterről még egyszer: „a Tisza Pártot is a dollármédia építette fel, adta Magyar Pétert kézről kézre, amíg sztár lett a közösségi médiában (...) Nekünk viszont nem Gyurcsány Ferenc, nem Márki-Zay Péter és nem is Magyar Péter az ellenfelünk, de nem is az, aki majd utána jön, ha ez a lemez lejár”

A hibákról: „A kormányzati feladat gyakorlása állandó kihívással és – talán szükségszerűen – emberi hibákkal is jár”, de azért „önteltség nélkül kijelenthető, hogy ez a politikai közösség az ország élén történelmi tetteket hajtott végre” 2010 óta.

Még egyszer a hibákról, Matolcsy-Nagy Márton csörték: „a személyes sérelmeket nem szabad belekeverni a szakmai munkába. A miniszter és a jegybank elnöke is arra esküdött fel, hogy a nemzet javát szolgálja a legjobb tudása szerint. Aki ezen túl eső szempontokat is érvényesít, az súlyos hibát követ el”.

Még mindig a hibákról, Orbán Balázs esete: „az Orbán Balázs nyilatkozata körüli hisztériakeltés csak vihar egy pohár vízben”

A Fidesz stratégiájáról: „A stratégián nem kell változtatni, de az kétségtelen, hogy a politikai kommunikáción módosítani kell, mert azt Magyar Péter átalakította.”

A szuverenitásvédelmi törvényről: „ Mindenekelőtt annak fogunk véget vetni, hogy sokan azt gondolhassák, minden következmény nélkül megtehetik Magyarországon azt, amit sem az Egyesült Államokban, sem Franciaországban és a világ sok más országában sem lehet megtenni. (...) Ha azt tapasztaljuk, hogy nem elégséges az önkéntes jogkövetés, akkor további ösztönzőket kell beépíteni a törvénybe. Bármilyen külső erő manipulációjától és fenyegetésétől készek vagyunk megvédeni demokratikus intézményeinket és állami szuverenitásunkat.”

Közösségi médiáról és mocsokról: „Az igazi veszélyt az jelenti, hogy a közösségi média manipulációja révén tömegek veszítik el a valóságérzékelésüket. (...) A celebvilág feltűnése volt az első gyomorszájtájéki ütés a kultúrának... Ez a celebstílus átszivárgott a politikába, ami a demokrácia jövőjére nézve fenyegető igazán. (...) Az interneten áradó mocsokkal szembeni védekezéssel nem lehetünk sikeresek.”

Európáról: „A cél Európa átalakítása és végleges alávetése. Hibrid háború zajlik a kontinensen – Magyarországgal szemben is. Ebben a háborúban, ami a nemzetek és nemzetállamok felszámolására törő globális pénzhatalom és a szuverenitásukért küzdő országok és politikai erők között zajlik, valamelyik fél vagy legyőzi a másikat, vagy pedig egy tartós patthelyzetben tönkremegy Európa.”

Németországról: „Ha ez az elit [a német politikai elit] úgy gondolja, hogy németek milliói ma is szimpatizálnak a nácizmussal, akkor nem sok értelme volt az utóbbi néhány évtized demokráciakísérletének Németországban.”

Amerikáról: „Az is kérdéses, hogy működik-e még a demokrácia abban az országban, ahol előbb jogi eszközökkel, majd ennek sikertelensége után fizikailag akarták kiiktatni az elnökségért zajló versenyből Trumpot”

A demokráciáról: „Az emberiség történetében térben és időben vizsgálva a demokrácia rendkívül kis részt tölt ki, ezért is érthetetlen, miért gondolta bárki is, hogy a Szovjetunió szétesése egyben a liberális demokrácia világméretű győzelmét is jelenti (...) Nem azért vannak válságban ma a nyugati országok, mert illiberális, populista vagy szélsőjobboldali támadás éri a demokráciát, hanem azért, mert egy magát liberális demokratának nevező korrupt, a globalista hálózatok ügynökeiből álló oligarchia uralja és torzítja el ezen országok demokratikus berendezkedését és az Európai Unió intézményeit”

Az ellenségekről: „Minden látszat ellenére mi nem keresünk ellenségeket.”