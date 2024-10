Amerika történelmében először több a vallásos fiú, mint a vallásos lány

„Mit csinál az Úr? Miért küldi hozzánk ezeket a fiatal férfiakat?” – tette fel a kérdést Phil Barnes a texasi Hope Church-gyülekezet lelkésze. Jogosan, hiszen az ismert amerikai történelemben először több a fiatal vallásos férfi, mint a nő. A férfiak nagyobb számban, gyakrabban jelennek meg istentiszteleteken, és nagyobb valószínűséggel tartják magukat vallásosnak, írja a New York Times.

photo_camera Fotó: DAVID DEE DELGADO/Getty Images via AFP

Az Egyesült Államokban évek óta egyre kevesebb az egyházi tagok száma, a Z generáción belül azonban most először vált látványossá a nemek közötti eltérés. A nők közel 40 százaléka nem tartja magát vallásilag elkötelezettnek, míg ez a szám a férfiak esetében mindössze 34 százalékon áll egy, az American Enterprise Institute által készített, ötezer amerikai megkérdezésével készült tavalyi felmérés szerint.

„Ilyet még soha nem láttunk” – mondta Ryan Burge, az Eastern Illinois University politológus professzora. Minden más korcsoportban a férfiak nagyobb eséllyel vallották magukat vallástalannak, míg a nőkre jellemzőbb volt a vallásosság. A felmérések szerint a nők továbbra is jellemzően spirituálisabbak, azonban egyre kevésbé hajlamosak az utóbbi évtizedekben megtépázott persztizsű egyházakon belül keresni a spirituális kielégülést.

Nemek közötti egyet nem értés

Nem ez az egyetlen új törésvonal a Z generáción belül: a fiatal nők és férfiak oktatási, szexuális, gazdasági és spirituális szempontból is eltérő pályán mozognak. Míg az utóbbi évtizedekben nemtől függetlenül jellemző volt az egymást követő generációk egyre liberálisabb értékválasztása, addig az utóbbi időben szintén látványos változás állt be: míg a fiatal nők továbbra is rohamléptekkel haladnak az úton, ami messze vezet szüleik értékválasztásától, férfi kortársaik jóval lassan lépkednek, sőt, esetenként el sem indulnak utánuk – írtuk a témával foglalkozó cikkünkben.

Hogy csak egy egyszerű, látványos példát nézzünk: egy felmérés szerint hat amerikai csatatérállamban (ahol a választási eredmény bizonytalan) a fiatal férfiak 13 százalékponttal inkább Donald Trump volt elnököt támogatták, míg a fiatal nők 38 százalékkal hajlottak Kamala Harris demokrata jelölt irányába. Az 51 százalékos különbség nagyobb, mint bármely más generációnál korábban.

photo_camera New Yorkban az abortuszellenes aktivisták által gyakran látogatott St. Patrick Old Cathedral előtt tüntettek a nők reprodukciós jogaiért Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

Ezek a kérdések mind szorosan összefüggenek egymással. A férfiakra jellemzőbb tradicionalizmus, konzervativizmus és a hagyományos családi modell előnyben részesítése is mindig hozzájárul a gyakoribb templombajáráshoz. „A vallásban kódolva van a jobboldaliság, és a tradicionalitás” – mondta Derek Rishmawy, aki egy kalifornai egyetemen végez lelkiszolgálatot. Rishmawy szerint a hozzá forduló férfiak úgy érzik, hogy a kereszténység „egy olyan intézmény, amely nem alapvetően szkeptikus velük, [mint férfiak osztályával] szemben”.

Évtizedes viták

Az amerikai felekezeteken belül évtizedek óta mennek a viták a nők családi és társadalmi életben betöltött szerepeiről. A 18 és 29 év közötti nők közel kétharmada véli úgy, hogy a legtöbb egyház nem kezeli egyenlően a férfiakat és a nőket. Miközben előfordultak progresszív, a nők lehetőségeit tágító reformok is, azért a legtöbb egyház továbbra is úgy tartja, hogy a nőknek és a férfiaknak külön, előre meghatározott szerepeik vannak házasságban és az egyházon belül egyaránt. A nők pedig úgy tűnik, kezdik megunni a vitákat, és kilépnek az egyház kapuján.

A Christianity Today keresztény magazin főszerkesztője, Russel Moore szerint egyelőre azonban túl korai lenne megmondani, hogy az új tendenciák hosszú távú átrendeződést hoznak-e az egyházon belül. „Nem tudom, hogy fog kinézni az egyházi élet a nők csökkenő jelenléte mellett” – mondta Moore, aki szerint a nők a történelem során meghatározó szereplői voltak a misszióknak és az önkéntes kampányoknak. „Szükségünk van spirituális anyákra és spirituális apákra is” – mondta.