Az iskolaőröknél is bevezetik a megbízhatósági vizsgálatot

Az iskolaőröknél is elvégeznék azt a megbízhatósági vizsgálatot, amit nemrég vezettek be a gyermekvédelmi rendszerben, írja a hvg.hu. Az újonnan jelentkezők mellett a már állományban lévőket is ellenőrizni fogják, derül ki a törvénymódosításból, ami a változtatást azzal indokolja, hogy

„nem lehet iskolaőr, akinek az életvitele nem kifogástalan.”

Azokat az iskolaőröket, akik megbuknak a vizsgálaton, azonnali hatállyal kirúgják, végkielégítés nélkül. A több mint 700 iskolában dolgozó közel 800 iskolaőr átvilágítsa is a Nemzeti Védelmi Szolgálat feladata lesz. Arról, hogy hogyan vezette be a rendőröknél, majd terjesztette ki többek közt a kormányzati alkalmazottakra, egészségügyi alkalmazottakra és a NAV-dolgozókra megbízhatósági vizsgálatot, nemrég írtunk bővebben. A megfigyelési rendszert már a strasbourgi bíróság is vizsgálja.