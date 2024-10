Jövőre 970 euró lesz a horvát minimálbér

Horvátországban 2025. január 1-jétől a minimálbér 130 euróval bruttó 970 euróra (közel 390 ezer forintra), az átlagbér pedig a kormány mandátumának végéig, azaz 2028-ig 1600 euróra (640 ezer forintra) nő - jelentette be Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök kedden a parlamentben. Magyarországon jelenleg a havi minimálbér 266 800 forint.

photo_camera Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök Fotó: ANATOLII STEPANOV/AFP

„A fizetések, a nyugdíjak és a megfizethető lakhatás a kormány prioritásai a következő négy évben” - hangsúlyozta a miniszterelnök, a parlament elé terjesztve a kormány munkájáról szóló éves jelentését. Horvátországban jelenleg százezer dolgozó kap havonta minimálbért. Nemsokára nagyobb mértékű nyugdíjkorrekcióról is döntenek.

A horvát kormány további lépéseket is tervez a családok megerősítése és a gyermekes családok támogatása érdekében. Többek között hat hónapról egy évre emelik az anyáknak járó szülési szabadság időtartamát, és éves pótlékot vezetnek be. 2025. január elsejétől újabb intézkedést is hoznak, 100 százalékkal, 309-ről 618 euróra emelik az újszülöttek után járó egyszeri támogatást. Horvátországban idén áprilisban tartottak parlamenti választásokat, ahol Andrej Plenkovicot egymást követő harmadik alkalommal választották meg miniszterelnöknek. (MTI)