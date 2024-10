Kamala Harris szerint Trump instabil, zavart, és korlátlan hatalomra törekszik

„Figyeljék a gyűléseit. Hallgassák a szavait. Elmondja, hogy ki ő, és elmondja, mit tenne, ha elnökké választanák” – mondta Donald Trumpról Kamala Harris az egyik csatatérállamban, Pennsylvaniában tartott hétfői rendezvényén. A CNN tudósítása szerint az alelnök arra figyelmeztetett, hogy az exelnök instabil, zavart, és korlátlan hatalomra törekszik.

photo_camera Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

Trump a héten volt a számára baráti Fox News vendége, ahol azt mondta, a választás napján a Nemzeti Gárdát vagy a hadsereget is bevetné a belső ellenség legyőzésére. „Szerintem a nagyobb probléma a belső ellenség. Van néhány nagyon rossz emberünk. Van néhány beteg emberünk. Radikális baloldali őrültek” – mondta a műsorban.

„Hallották a szavait” – mondta Harris. „A Pennsylvanián belüli ellenségről beszél... Mindenkit, aki nem támogatja őt, vagy nem hajlik meg az akarata előtt, hazánk ellenségének tekinti” . Alelnökjelöltje, Tim Walz szerint Trump győzelme esetén veszélye kerülhetnek az alapvető politikai szabadságjogok. A minnesotai kormányzó azt mondta, a gondolattól, hogy az elnök csapatokat vethet be az amerikaiak ellen, „felfordul a gyomra”, és Trumpot „ízig-vérig fasisztának” nevezte.

Harris kampányának taktikája az utolsó hetekre egyértelműen az, hogy megmutassa a különbséget a két jelölt között, hogy veszélyesnek és instabilnak állítsa be a republikánus Trumpot, ehhez pedig felhasználják a volt elnök saját és korábbi segítőinek szavait is. Egy új, arizonai reklámkampányban Harris azokat a republikánusokat célozza, akiket ugyan elidegenített Trump viselkedése, de még nem hozták meg azt a nehéz döntést, hogy a másik párt jelöltjére szavazzanak. Harris azt is bejelentette, hogy interjút ad a Fox Newsnak, ezzel is kontrasztot teremtve Trumppal, aki ritkán hagyja el a jobboldali média buborékát.