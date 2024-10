Két lépésben, és csak júliustól emelik meg a családi szja-kedvezményt

Kollégiumbővítést is ígér a kormány, elsősorban a felsőoktatási hallgatók számára. Emellett országosan is lesz fiataloknak szóló lakásprogram és a Széchényi-pihenőkártyára érkező juttatások 50 százalékát pedig otthonfelújításra lehet átmenetileg felhasználni, ahogy az önkéntes nyugdíjmegtakarításokat is.

2026 végéig marad az öt százalékos áfakulcs az új lakás vásárlásnál.

És önkéntes ötszázalékos kamatplafom lehet a lakásvásárlásoknál, ehhez együttműködnek a bankszektorral, már tárgyaltak is velük.

A Demján Sándor-programban tőkefinanszírozási programot indítanak a kkv-knál, és a digitalizációt forrásokkal is segítenék, és adminisztrációs terhek csökkentését is ígérik, például a kötelező könyvvizsgálatok alól mentesülnek a legkisebb vállalkozások.

A 21 elemből álló lista többségét már januártól szeretnék hatályba léptetni, de lesznek, amiket majd csak júliustól fognak.