Bűncselekménnyé nyilvánították a külföldi béranyaságot Olaszországban

Nyolcvannégy igen és 58 nem szavazattal a római parlament felsőháza bűncselekménnyé nyilvánította a külföldi béranyaságot szerdán. Az új törvény értelmében az olasz párok külföldi béranyától született gyermekei nem számítanak legitimnek, ezért Olaszországban nem anyakönyvezhetők.

Az ország konzervatív kormánya szerint ez a lépés a nők méltóságát védi, míg a kritikusok szerint ez a kormány újabb kemény fellépése a szivárványcsaládok ellen, mivel a törvény gyakorlatilag lehetetlenné teszi a meleg párok számára a gyermekvállalást.

A törvényjavaslatot az Olasz Testvérek (FdI) kormánypárt kezdeményezte, a képviselőház korábban elfogadta, most pedig a szenátus is megszavazta. A béranyát fogadó személyeket a törvény három hónaptól két évig terjedő börtönnel bünteti, valamint hatszázezer eurótól egymillióig emelhető bírsággal sújtja. A törvény értelmében a külföldi béranyaság akkor is bűncselekménynek számít, ha az adott külföldi országban nem az.

Az olasz kormány szerint a törvény célja a jogszabály egységesítése, a meleg párok viszont már a törvény elfogadása előtt pánikba estek, veszélyben érzik magukat amiatt, hogy akár börtönt is kaphatnak, ha gyereket szeretnének vállalni.

Míg néhány szenátor szerdán visszautasította azokat az állításokat, hogy a törvény homofób lenne, vagy kifejezetten a meleg közösséget célozná, Carolina Varchi, aki a béranyaság-ellenes törvényjavaslatot benyújtotta, a nyáron azt írta a Facebookon, hogy a törvénnyel pártja az LMBTQ „ideológiája” ellen dolgozik.

Giorgia Meloni kormányfő, az Olasz Testvérek elnöke közösségi oldalán üdvözölte a szavazási eredményt.

“A szenátusban történt végleges elfogadással végre törvény lett a tervezetből, amely egyetemes bűncselekménnyé kiáltotta ki a béranyaságot. A józan ész diktálta a jogszabályt a nők testének és a gyermekeknek áruba bocsátása ellen. Az emberi életnek nincsen ára, és nem képvisel csereárut” - írta Meloni. (New York Times, MTI)