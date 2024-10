Félmilliárdot csalt el egy budapesti kórház HR-ese

Egy kisebb jachtot is lefoglaltak a rendőrök abban a két egészségügyi intézményt is érintő, félmilliárd forintnyi kárt is meghaladó csalási ügyben, ami miatt már több mint 50 embert hallgattak ki.

A rendőrség közleménye szerint egy budapesti kórház főigazgatója tett feljelentést 2022 májusában, akkor indult büntetőeljárás a kórház egyik vezető beosztású humánpolitikai munkatársa ellen, aki munkavállalóként rögzített húsz olyan személyt, akik valójában soha nem dolgoztak a kórházban.

A fiktív alkalmazottaknak 1 hónap alatt több mint 246 millió forintnyi bért és egyéb juttatásokat utalt ki valódi bankszámlákra. A nyomozók arra jutottak, hogy az 50 éves nő egy előző munkahelyén, egy másik egészségügyi intézetben is fiktív alkalmazottakat papírozott le egy beosztottja segítségével.

Ott 2016 és 2021 között 51 ember után 332 millió forintot utalt át, a fiktív alkalmazottaknak pedig szerződéseket és egyéb iratokat hamisított. Az utalásokhoz szükséges bankszámlák nyitását strómanokon keresztül a férje és egy másik férfi intézte. A számlatulajdonosok tudták, hogy amiben pénzért cserébe részt vesznek, bűncselekmény. A nyomozók összesen 49 embert hallgattak ki pénzmosás gyanúja miatt.

A négy szervezőt bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalás miatt hallgatták ki, a HR-es nő férjét ezen kívül pénzmosással, a nőt pedig pénzmosással és hamis magánokirat felhasználásával is gyanúsítják. A rendőrök a hamis iratok mellett két autót, négymillió forintot és egy kisebb jachtot is lefoglaltak.