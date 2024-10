Népszava: Még adórendeletet változtatott a turai önkormányzat Tiborcz kastélyának kedvéért

Eredetileg személyenként és éjszakánként a szobaár négy százalékát kellett volna kifizetniük a vendégeknek idegenforgalmi adóként a 2022. novemberében megalkotott helyi rendelet szerint Turán, de 2023 júliusában módosítottak a szabályozáson, és az adó mértéke vendégéjszakánként 597,5 forint lett – írja a Népszava.

A lap információja azért izgalmas, mert Turán egyetlen kereskedelmi szálláshely van, az Orbán Viktor vejéhez, vagyis Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST tulajdonában álló, tizenkilenc szobás Botaniq Turai Kastély. Mármint az a kasély, ami novembertől többé nem hotelként, hanem zárt, privát, kibérelhető rendezvényhelyszínként működik tovább.

photo_camera A turai Botaniq kastélyszálló teljes pompájában Fotó: BOTANIQ Turai Kastély/Instagram

A Népszava a booking.com oldalán október közepén még elérhető árak alapján azt írja, a kastélyban, ami pár napig még rendes hotelként működik, egyetlen éjszaka egy deluxe franciaágyas szobában egy főre 150 000 forintnál kezdődik, ha pedig valaki az elnöki lakosztályban akarna eltölteni egyedül egy estét, annak valamivel több mint 3 millió forintot kellene fizetnie. Ezért sem lenne mindegy a város szempontjából, hogy – ahogy a lap is írja – alig hatszáz, vagy akár 120 ezer, de még a legalacsonyabb árakkal számolva is több ezer forint folyna be fejenként és éjszakánként idegenforgalmi adóbevétel címén a vendégek után.

Szendrei Ferenc a város független polgármestere a Népszavának azt mondta, mivel korábban semmilyen kereskedelmi szálláshely nem volt a városban, 2023 elején alkották meg a város idegenforgalmi adórendeletét, ezt később pedig az országban bevett gyakorlatként alkalmazott megszabott, napiáras konstrukciójúvá alakították át.

Azt mondta, a cégtől származott iparűzési adó-bevétele a városnak és reményei szerint a novembertől életbe lépő, a rendezvényekre fókuszáló működtetés is termel majd önkormányzati adóbevételt. Hosszabb távon pedig abban bíznak, hogy a Botaniq Turai Kastély visszatér majd a korábbi, hotelszerű működéshez is. Ezek szerint hozzá még nem jutott el az a hír, miszerint Orbán Ráhel azt mondta a turai kastélyról, hogy nagy kihívással szembesültek már a kezdetektől is, illetve hogy „most három-négy évvel a covid után” azt látják, „hogy újra a rendezvények felé érdemes menni”.

A lap kereste a BDPST Hotel Management Zrt-t, hogy megtudják, hány százalékos volt az elmúlt egy évben a foglalási arány, illetve hol tudnak elhelyezkedni a cégcsoporton belül az innen távozó alkalmazottak, de nem kaptak választ.

A helyiek a Népszavának azt mondták, a kastélyt fegyveresek őrzik és „biztonsági őrök állítanak meg mindenkit”, és úgy tudják, hogy korábban is a „bulik” tartották fent a kastélyszálló működését, „főleg a gazdag orosz családok, akik helikopterrel jöttek ide esküvőt, születésnapot, keresztelőt ünnepelni”. Egy helyi szerint „most azért vannak bajban, mert a háború kitörése óta nem jönnek az oroszok”, pedig „korábban hetente legalább egyszer leszállt a kertben egy helikopter”.