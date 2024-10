Mégsem épített Magyarország 500 ágyas onkológiai központot Vietnamban

Magyarország kórházat épít Vietnamban, jelentette be még 2017. szeptemberében Orbán Viktor Hanoiban. Az egészségügyi témájú kötött segélyhitelprogram keretében Can Tho városában 60 millió euróból 500 ágyas onkológiai kórház épül majd, tette hozzá Szijjártó Péter külügyminiszter, miután már az Eximbank aláírta az erről szóló finanszírozási szerződést a vietnami féllel. Hét évvel a megállapodás után Hadházy Ákos rákérdezett a Külügyminisztériumnál, hogy hogyan is áll az építkezés. A független országgyűlési képviselő többek közt arra lett volna kíváncsi, hogy

„hogy állnak a vietnámi kórházprojektek?”

„Pontosan mennyi kórházat építettünk fel?”

”Pontosan mennyibe kerültek ezek a kórházak?”

Mindössze kétmondatos választ kapott a Külügyminisztérium parlamenti államtitkárától. Magyar Levente előbb leírta a nyilvánvalót:

„Vietnámmal a 2016-ban indult kötött segélyhitel együttműködés keretében kezdődött meg a Can Tho-i onkológiai kórház projekt.”

Majd közölte, hogy