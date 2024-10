24: Tetűzött egy belső levélben Érd korábbi LMP-s alpolgármestere

Tetlák Örs érdi LMP-s politikus egy emailben, amelyet az önkormányzatban küldött körbe, olyanokat írt, hogy a júniusban megválasztott városvezetés „tetű módon” járt el, és „megfosztották a lehetőségtől, hogy alpolgármesterként folytathassa a munkát” – írja a 24.hu. Az ügy előzménye, hogy a városban két szavazást is tartottak arról, hogy ki legyen az alpolgármester és mindkétszer az újonnan bekerült Harmat Ákost szavazta meg a többség az eddig a pozíciót betöltő Tetlák helyett.

Júniusban az ellenzéki politikusok a Szövetség Érdért Egyesület nevében indultak, köztük volt Tetlák is. Óriásit nyertek, mind a 12 választó kerületben győztek, a polgámester, Csőzik László pedig 61-32 arányban verte a Fidesz által támogatott jelöltet. A 24 szerint Csőzik az új ciklus kezdete előtt megkérdezte frakcióját, hogy továbbra is kiállnak-e a két korábbi alpolgármester mellett, két szavazást is tartottak, ennek lett az eredménye Tetlák kigolyózása. Az LMP-s politikus már szeptember végén írt erről a Facebookon, ahol bejelentette, hogy kilép a frakcióból és független lesz:

A 24-nek most azt mondta, puccsnak érzékeli a történteket, amit jól előkészítettek, és annyiban hibáztathatja magát, hogy nem vetődött fel benne időben, hogy ez megtörténhet.