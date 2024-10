Erotikus freskók a legújabb pompeji leletek

Egy szatír és egy nimfa szexét ábrázolja az a freskó, amelyet nemrég fedeztek fel a legújabban feltárt pompeji leletek közt. Az ásatások a különleges archeológiai terület észak-keleti részén zajlanak most, ott számos ókori lakóotthon van, amelyet még nem tártak fel. Itt van az az épület is, amelyet a görög mitológiából ismert athéni királynő után Phaedra Házának neveztek el és amely tele van az előbb említetthez hasonló, erotikus jeleneteket ábrázoló freskókkal és szobrokkal.

photo_camera Szatír és nimfa a falon Pompejiben Fotó: Parco Archeologico di Pompei/via REUTERS

A Phaedra Háza nem nagy, mérete ellenére mégis azt mondják az ásatásokat végző szakemberek, hogy „kiemelkedik faldekorációjának magas színvonalával”. Nem a szatírt és nimfát ábrázoló kép az egyetlen, amely valamilyen szexuális utalással bír. Találtak egy meztelen Phaedrát és mostohafiát, Hippolütoszt ábrázoló és egy Vénusz és Adoniszt bemutató freskót is.

Ha ház méretéhez képest meglepő is a freskók száma, az semmiképp nem lepte meg a régészeket, hogy mit látnak azokon. Van olyan pompeji kép is, amely egyszerűen egy hatalmas falloszt ábrázol és számos homoerotikus jeleneteket ábrázoló műalkotásokat is felfedeztek már. A város egyik leggazdagabb házát, az Arany Karkötő Házát is egy ilyen jelenet gazdagítja.

(Guardian)