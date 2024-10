Az oroszbarát Grúz Álom és az Európa-párti ellenzék is győzelmet hirdetett

Bár a legtöbb szavazatot a 12 éve kormányzó oroszpárti Grúz Álom kapta, az exit-pollok egy része szerint az ellenzéki pártok küldhetik majd a legtöbb képviselőt a tbiliszi parlamentbe. A független közvéleménykutatók 41-42 százalékot jeleztek előre a Bidzina Ivanishvili vezette Grúz Álomnak, és 48 százalékot az Európa-párti ellenzéki pártoknak. Míg a köztévé olyan mérésről számolt be, ami szerint 56 százalékot kapott a kormánypárt.

Orbán Viktor már gratulált is az oroszbarát kollégájának. A sorsdöntő választáson számos szabálytalanságról érkezett bejelentés, több ellenzéki politikust megtámadták, több helyen hamis szavazólapokat adtak le.

Congratulations to Prime Minister @PM_Kobakhidze and the Georgian Dream party on their overwhelming victory at the parliamentary elections today. The people of #Georgia know what is best for their country, and made their voice heard today!