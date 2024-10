Kezdődik Depardieu pere, szexuális zaklatás miatt áll bíróság elé

Hétfőn bíróság elé áll Gérard Depardieu, akit azzal vádolnak, hogy egy 2021-es forgatáson szexuális zaklatást követett el két nővel szemben - írja Le Figaro. A 75 éves francia színész ellen idén februárban tett feljelentést egy díszletező szexuális támadás, szexuális zaklatás és szexista sértegetés miatt.

Az eset a Les Volets Verts (Zöld redőnyök) című film forgatásán történt állítólag. Az 53 éves nő elbeszélése szerint a színész egy szállodai folyosón ragadta meg, a lábai közé szorította, és azt mondta neki, hogy „feldugom a nagy napernyőmet beléd”. Depardieu-t a nő szerint ezután a testőrei vitték arrébb, de még ezután is kiabált neki. Az esetről értesülve a stáb állítólag bocsánatkérésre szólította fel a színészt, amit az meg is tett. Ugyanezen a forgatáson egy rendezőasszisztens szexuális erőszakkal is megvádolta Depardieu-t.

photo_camera Gérard Depardieu Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

A filmben játszó egyik színésznő egy interjúban azt mondta, „amikor a producerek felveszik Depardieu-t egy filmre, tudják, hogy egy agresszort alkalmaznak. Mindig hallottam a súlyos szexuális megjegyzéseit, de a viselkedése nagyon drasztikusan romlott” az utóbbi években - mondta Anouk Grinberg, aki szerint a filmes szakma egésze felelős azért, hogy eltűrte és fedezte a bűneit.

Depardieu védői szerint a vádak teljesen hamisak, amit bizonyítani is fognak a Párizsban hétfőn kezdődő tárgyaláson. Ők azzal kérdőjelezik meg a feljelentők szavahihetőségét, hogy csak az anyagi kártérítés reménye miatt vádaskodnak.

Nem ez az első hasonló vád azonban Depardieu ellen. Charlotte Arnould színésznő tett ellene először feljelentést, ő két, a színész párizsi otthonában 2018 augusztusának végén történt nemi erőszakról számolt be. Az ügyet először bizonyítékok hiányában ejtették, majd egy évvel később újranyitották.

Korábban Hélène Darras színésznő azzal vádolta meg Depardieu-t, hogy 2007-ben egy filmforgatás során szexuálisan bántalmazta őt. Egy spanyol újságíró, Ruth Baza pedig azt mondja, Depardieu már 1995-ben megerőszakolta.

A Mediapart tényfeltáró cikke szerint összesen 13 nő vádolta meg Depardieu-t, színésznők, sminkesek, statiszták állították, hogy a francia színész 2004 és 2022 között különböző filmforgatásokon szexuális visszaéléseket követett el velük szemben. „Soha, soha nem bántalmaztam egyetlen nőt sem ” – állította a színész tavaly októberben megjelent nyílt levelében.