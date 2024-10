Gyilkos galócát vett tévedésből egy nógrádi nő, jelenleg is mélyaltatásban tartják

Megtalálták azt a gombaárust, aki tévedésből gyilkos galócát adhatott el egy ipolyvecei asszonynak. A nő életveszélyes mérgezést szenvedett, miután rántott főzött belőle, számolt be az RTL Híradója. Előbb csak hányingere volt, majd szédült, öt nappal később már mentőt kellett hozzá hívni.

Már túl van egy májátültetésen, jelenleg is mélyaltatásban tartják.

A házaló gombaárust a rendőrök kamerafelvételek alapján is keresték. A férfi korábban is gyakran árulta a faluban a környéken szedett gombákat, a nyomozók már ki is hallgatták, életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétségével gyanúsítják.