Második kör a Fővárosi Közgyűlésben: konstruktív közös munkát ígértek a képviselők, ma kiderül, mennyire megy nekik

Az ülés első napirendi pontja a múltkor is nagy pezsgést kiváltó SZMSZ-módosítás. A főpolgármester olyan SZMSZ-t tár a közgyűlés elé, ami konszenzusra törekszik, a módosító indítványok kétharmadát is be tudja fogadni - mondja. Vitézy megköszöni.