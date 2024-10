Csárdi Antal sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta, hogy egy üzenetküldő applikációról készített fotó volt nála arról, hogy Ungár és Rogán egyeztettek

Noha Csárdi Antal továbbra is kitart amellett, hogy nem hozza nyilvánosságra azt a bizonyítékot, amire hivatkozva szeptember közepén kilépett az LMP-ből, egyre több minden derül ki arról. Most a Magyar Narancs közölt információt a dokumentum tartalmáról.

Csárdi először annyit mondott, egyértelmű bizonyítékot látott arra, hogy még mielőtt az LMP döntött volna a Vitézy-projektről, előrehaladott egyeztetések zajlottak Rogán Antal, Ungár Péter és Vitézy Dávid között. „Választási stratégiát egyeztettek, a hozzám eljutott anyag tartalma egzakt módon igazolja ezt az állítást.” Ebben „ezer százalékig biztos” volt, abban viszont később már nem, hogy ezen a megbeszélésen Vitézy Dávid is ott volt-e.

A forrásvédelemre hivatkozva Csárdi nagyon kevés információt osztott meg a dokumentumról, annyi kiderült, hogy egy képet látott, amin nem az előbb említett szereplők láthatók.

A Magyar Narancs most azt írja, információik szerint Csárdi Antalnak egy üzenetküldő applikációról készített fotó volt a birtokában arról, hogy Ungár Péter és Rogán Antal egyeztettek.

Csárdi Antal a 444-nek sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta ezt az információt. Az elmúlt napokban ugyanezt hallottuk mi is.

photo_camera Csárdi Antal Fotó: Németh Dániel/444

Több névtelenséget kérő forrással beszéltünk, akiknek Csárdi nem mutatta meg a képet, de nem sokkal azután hogy látta, - egyiküknek feldúltan - szintén arról beszélt, az egyeztetésről szerzett tudomást.

Mindketten hitelesnek tartják Csárdi szavait, egyikük azt mondta, Csárdi egészen addig a pontig Vitézy Dávid mellett állt, nagyon hitt benne, ezért valami erős dolognak kellett történnie ahhoz, hogy a véleménye megváltozzon. A másikuk számára az is hitelesíti Csárdi mondatait, hogy a politikus a frakcióból is kilép (ami ezzel meg is szűnik), így elesik a frakcióvezető-helyettesi pótléktól is.

Csárdi Antal nem tudja pontosan, mennyit bukik, de a szintén bizottsági tag Jakab Péter fizetését alapul véve havi bruttó 884 ezer forint kieséssel számol.

Ungár hamis állításokról beszélt

A Magyar Narancs cikke után megkerestük Ungár Pétert, aki annyit reagált, „mindenkinek mindent elmondtam, amit ezzel kapcsolatban szeretnék.”

Ungár Péter a 444-nek kedden adott egy videóinterjút, ahol többször rákérdeztünk arra, egyeztetett-e az LMP stratégiájáról Rogán Antallal.

„Minden olyan állítás, amit próbálnak megfogalmazni ebben az ügyben - és egymással rendkívül ellentmondó dolgokat állítottak ebben a szereplők -, az véleményem szerint hamis. Mind az időpont, mind néha a helyszín, amely változik, mind néha a szereplők, amelyek változnak, ez hamis. (...) Ez az egész történet, amit elmondtak a visszalépésről, hamis” - mondta a videóban Ungár Péter.

Arról is beszélt, Csárdi ellentmondásba keveredett, és „amit megpróbált kifejteni, azért is volt teljesen abszurd, mert a Fidesznek még jelöltje sem volt, azt sem döntötték el, hogy kit állítanak. Ez az egész abszurdum, és a vád sincs megfogalmazva pontosan, mert nem tudjuk, hogy ki, mikor, mit csinált.”

Amiatt, hogy a Csárdi interjú megjelenése után Hadházy Ákos, Jámbor András és Szabó Tímea is megszólalt, Ungár úgy gondolja, hogy ez az egész a „Magyar Péter ellenes szervezkedés egyik gesztusa volt. (...) Összességében azt mondom, hogy ez egy kabátlopási ügy, amiben senki nem tud semmit megfogalmazni.”

Amikor megkérdeztük, hogy 100 százalékig biztos-e abban, hogy a jövőben nem kerülhet elő erre utaló bizonyíték, Ungár Péter azt mondta, „én nem tudom mi, hol kerül elő, de megfogalmaztak valamit, ahol nem tudják megmondani, hogy ki, kivel mit csinált.”

Megismételte, hogy az ügyben abszurdumok sokasága történt eddig, és felhozta, hogy Lázár Jánosnak komoly érdeke van abban, hogy Vitézy Dávidot hiteltelenítse.

A videós interjúban ezután újra feltettük a kérdést, hogy egyeztetett-e Rogán Antallal az LMP politikai stratégiájáról, illetve reakciót kértünk arra is, hogy Csárdi azt állítja, Ungár egy beszélgetés során nem tagadta az egyeztetést.

Amikor Csárdi szembesítette Ungárt, miért lép ki, az LMP társelnöke azt mondta, nem találkozott Rogán Antallal.

Ungár a videónkban ezt felidézi, és azt mondta, ez a valóság. Felvetésünkre, hogy nem az a kérdés, hogy találkozott-e Rogán Antallal, hanem az, hogy egyeztettek-e, Ungár úgy reagált, az interjúban ezt most tagadja nagyjából nyolcadjára. Arra, hogy ez volt Csárdi kijelentése, azt mondta, „ezek az állítások hamisak.”

link Forrás

Rogánék nem variáltak sokat a válaszon

Csárdi Antal fenntartja állításait, és többször is arról beszélt, ami a kampányban történt, az az ő verzióját igazolja.

Vitézy Dávid is visszautasítja, hogy egyeztettek volna, szerinte ez bohózat, vádaskodás. A Telexnek adott élő videós interjúban arra a kérdésre, hogy Rogán és közte volt-e bármilyen kommunikáció a kampányban, azt mondta, „semmilyen politikai stratégiát nem egyeztettem a Fidesszel, se én, és legjobb tudomásom szerint az LMP sem. Semmi jelét nem láttam ennek.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Ő is azzal érvel, hogy Csárdi egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesz (ezt azzal támasztotta alá, hogy Csárdi először azt mondta, hármójuk egyeztetéséről látott bizonyítékot, majd egyszer úgy fogalmazott, „Rogán Antal és Ungár Péter egyeztetett, és arra vonatkozóan nincs egyértelmű információm, hogy ezen az egyeztetésen ott volt-e Vitézy Dávid, de nehezen tudom elképzelni, hogy az ő tudta nélkül történhetett volna meg.”

A Csárdi-interjúnk után megkerestük a Miniszterelnöki Kabinetirodát, hogy Rogán Antal egyeztetett-e Ungár Péterrel és Vitézy Dáviddal arról, hogy mi lesz a főpolgármester-választáson, illetve, hogy a végén Szentkirályi Alexandra visszalép.

Erre egy mondatos választ küldtek: “ha Csárdi Antal el akarja hagyni a pártját, keressen jobb indokot.”

photo_camera Rogán Antal Fotó: Németh Dániel/444

A Magyar Narancs információja után ismét megkerestük Rogán Antalt, hogy egyeztetett-e Ungár Péterrel Vitézy Dávid ügyében, mire szinte szó szerint ugyanazt a választ küldték el:

„Csárdi Antal semmi újat nem mondott, ha el akarja hagyni a pártját, keressen más indokot!”