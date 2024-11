Hadházy: Azért nem tudott megépülni a magyar segélyhitelből tervezett kórház Vietnámban, mert a magyar fél folyamatosan spórolni akart

Torzó maradt a magyar onkológiai központ Vietnámban, a projekt mögött pedig felbukkant egy régi ismerős - írja Hadházy Ákos egy Facebook bejegyzésben. A képviselő szerint, „a kórházat egy konzorcium építette (volna), amelynek vezetője a VMD Kórházi Technológiai Zrt. volt.” Mint írta, egy az építkezésen dolgozó forrástól pedig úgy tudja, hogy „mindenből a legolcsóbbat akarták beszerezni, és egy vietnami cikk is azt írja: a VMD folyamatosan spórolni, változtatni akart az orvosi eszközök és építőanyagok terén, ami végül ellehetetlenítette az egész projektet.”

A vietnámi cikk egyébként spórolást nem ír, úgy fogalmaz, hogy a VMD állandóan módosításokat kért, ami lehetetlenné tette, hogy az orvosi és építési eszközök legalább fele magyar legyen, mint ahogy az a magyarokkal kötött szerződésben elő volt írva.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / S/MTI/MTVA

Az 500 ágyas onkológiai kórház építését még 2017. szeptemberében jelentette be Orbán Viktor Hanoiban. Az egészségügyi témájú kötött segélyhitelprogram keretében Can Tho városában 60 millió euróból 500 ágyas onkológiai kórház épül majd, tette hozzá Szijjártó Péter külügyminiszter, miután már az Eximbank aláírta az erről szóló finanszírozási szerződést a vietnami féllel. Hét évvel a megállapodás után Hadházy rákérdezett a Külügyminisztériumnál, hogy hogyan is áll az építkezés. Akkor azt a választ kapta a Külügyminisztérium parlamenti államtitkárától, hogy

„Vietnámmal a 2016-ban indult kötött segélyhitel együttműködés keretében kezdődött meg a Can Tho-i onkológiai kórház projekt.”

Majd közölte, hogy

„2023-ban a vietnami fél úgy döntött, hogy az addig folyósított hitel visszafizetése mellett saját finanszírozással folytatja a kórház felépítését.”

A képviselő szerint azonban a minisztérium „nem bontotta ki az igazság minden részletét.” Mint írja, egy, az építkezésen dolgozó forrástól úgy tudja, hogy azért nem valósult végül meg a projekt mert a magyar konzorcium aminek vezetője a VMD Kórházi Technológiai Zrt. volt, mindenből a legolcsóbbat akarta beszerezni, és folyamatosan spórolni, változtatni akart az orvosi eszközök és építőanyagok terén.

Hadházy emellett arról is írt, hogy „a VMD is benne volt abban, az OLAF által is csalásnak talált üzletben, amelynek keretében az állam 9 milliárd forint EU-s támogatásból vásárolt CT-ket és röntgengépeket – csak nem a gyártóktól, hanem közvetítő cégektől, amelyek durván túlárazták azokat."

Közben a projektet a vietnámiak újraindították, főként saját forrásból fogják megvalósítani, a segélyhitel összege 1400 milliárd vietnámi dongról 272 millárdra csökken, így már nem kell, hogy az eszközök 50 százaléka magyar legyen. Mint írták, a megvalósítási ideje várhatóan 2027. december 31-e lesz.