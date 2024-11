Minimedencét szereltek a Trevi-kút elé, hogy a felújítás alatt is lehessen hova bedobni az aprót

Október elején elkezdődött a Trevi-kút felújítása Rómában, ami miatt a város ideiglenes megoldásként most egy gyerekmedence-szerű, vízzel feltöltött dobozt helyezett el a kút előtt, hogy a turisták továbbra is tudják hova dobálni az aprót. Az újításon van aki csak nevetni tudott, míg mások szerint elég különös megoldás - írja a Guardian.

Róma egyik legismertebb nevezetessége előtt mindig tolonganak a turisták, és a szokás úgy tartja, hogy ilyenkor aprópénzt dobnak a kútba. A városvezetés még 2001-ben döntötte el, hogy jótékony célra menjen a körülbelül 1,5 millió eurónyi apró, ami ma már a Caritas éves büdzséjének 15 százalékát teszi ki. Mivel pedig ez átlagban napi háromezer eurót jelent, nem csoda, hogy a felújítás alatt sem állhatott elő az a helyzet, hogy ne lehessen dobálni:

The little pool just set up in front of the empty, under-maintenance Trevi Fountain for tossing coins…



The saddest thing I’ve seen in Italy 🇮🇹 in as long as I can remember pic.twitter.com/ERPXdP3Zxa