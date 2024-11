Visszatér-e Trump vagy először választ női elnököt Amerika?

Az, hogy Donald Trump egyáltalán szavazhat Floridában, egy speciális szabálynak, és közvetve a New York-i demokratáknak köszönhető. Trumpot májusban mind a 34 vádpontban bűnösnek találta a manhattani esküdtszék a Stormy Daniels pornószínésznőnek kifizetett hallgatási pénz kapcsán. A pornóssal 2006-ban, egy évvel az esküvője után feküdt le Trump, a 2016-os kampányban pedig az ügyvédjén keresztül 130 ezer dollárt fizetett ki neki, hogy ne beszéljen az afférről. Ezt hamisan jogi kiadásként papírozták le, ezért üzleti iratok meghamisítása, kampányfinanszírozási szabályok megsértése és adócsalás miatt az esküdtszék egyhangúlag bűnösnek találta.

photo_camera Fotó: DAVID DEE DELGADO/REUTERS

Trump büntetésének mértékéről eredetileg júliusban kellett volna döntenie Juan Merchan bírónak. Ezt azonban több körben elhalasztották, végül három héttel a választás után lesz csak meg az ítélet. Trump akár négy évig terjedő börtönbüntetést is kaphat, de valószínűbb a pénzbüntetés és a próbaidő.

Elnökválasztáson indulni és kampányolni akár még a börtönből is lehetne, választani azonban már nem. Florida is szigorúbban korlátozza az elítéltek választójogát, Trumpnak az a szerencséje, hogy a más államokban kiszabott büntetések esetén az ottani szabályozást követik, így ebben az esetben az engedékenyebb New York-i törvények az irányadóak. Márpedig egy 2021-ben elfogadott törvény értelmében a szabadlábon lévő elítéltek választójogát New York automatikusan helyreállítja, azaz Trump lényegében az általa gyűlölt New York-i demokratáknak köszönheti, hogy voksolhat.